Manuel de Tezanos Pinto detalla la barbarie de los hinchas de Universidad Católica en San Carlos: "Fue grotesco, hasta que no muera gente, no vamos a hacer nada"

De la peor forma terminó el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en San Carlos de Apoquindo, porque los hinchas locales desataron el caos en la tribuna oficial, tras el empate de Alexander Oroz en el tiempo agregado.

Uno de los testigos del lío que se generó en el palco fue el periodista Manuel de Tezanos Pinto, reconocido hincha cruzado, que explicó con lujo de detalle lo sucedido en Las Condes.

"Nos encantaría analizar lo que fue un partido interesante, con actuaciones interesantes, Fabián Orellana, Brayan Cortés, una reacción tardía de Colo Colo, mucho que analizar, pero es imposible abstraerse de los gravísimos incidentes que hubo en la tribuna preferencial Sergio Livignstone", dijo de entrada en TNT Sports.

"Hinchas de Universidad Católica que estaban en la tribuna Mario Lepe ingresaron a la preferencial cuando se estaba terminando el partido, es un protocolo que se hace para que la gente empiece a salir. Se metieron y agredieron a los hinchas de Colo Colo encubiertos en los pupitres de prensa, que empezaron a hacer gestos de provocación, a burlarse, lo que no justifica lo que ocurrió con la encerrona. Entraron por dos sectores. El pupitre de radio Cooperativa fue destrozado, los tipos que entraron no midieron a quién perseguían", explicó.

Luego, el profesional dijo que conversó con los vándalos, a quienes intentó persuadir para que Católica no sea castigada, pero no fue escuchado.

"Traté de hacer entrar en razón a las personas, les dije que iban a castigar el estadio y les daba lo mismo, sólo querían pegarle a los hinchas de Colo Colo. Esto ya pasó tras el partido con Universidad de Chile. Es segunda vez que Universidad Católica permite que esto ocurra, que entre gente donde no corresponde, no son familiares de jugadores, no son periodistas partidarios, son hinchas que vienen escondidos como prensa, me parece, y termina en esto. Estuvo cerca de terminar en tragedia, muy, muy cerca. Esto lo vengo diciendo desde que estaba en la universidad: hasta que no muera gente, no vamos a hacer nada", repudió.

"Esto es gravísimo, pasa hoy en San Carlos y ha pasado en el Ester Roa, la U no puede conseguir estadio ni para ir de visita, pasa en el Monumental. Los violentos tienen tomado el fútbol, estas entradas cuestan 60 mil pesos y ni así puedes tener seguridad. Los guardias son acomodadores, los vi tratando de enfrentar a los energúmenos y uno venía con un fierro que parecía para trabajar la cancha, como un escobillón con puntas, le pegas con eso a una persona y la matas. Había familia de jugadores de Colo Colo llorando, una chica muy afectada con crisis de pánico y ella no hizo nada, no provocó a nadie, estaba en el Block J y estos inadaptados sociales, que ven el fútbol como otra cosa. Les da lo mismo todo, quieren cobrar una revancha porque te gritaron un gol. Asaltaron periodistas, trataron de robar un computador, cámaras a fotógrafos, equipos que son la fuente de trabajo de personas que alimentan familias. Fue grotesco", cerró Manuel de Tezanos Pinto.