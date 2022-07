En la previa de un nuevo Superclásico, Mauricio Israel se refirió al momento en que llegan los azules. El comentarista deportivo manifestó que a Universidad de Chile ya no le queda nada de su mística y que diferencias en la directiva afectan al equipo.

Las luces se enfocan en el Superclásico de este domingo. Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el Fiscal de Talca luego de dos fechas complicadas: los azules llegarán hasta el Maule tras duras derrotas y lamentando varias bajas en el equipo.

Si se le suma el gran invicto que Colo Colo tiene sobre la U al momento de enfrentarse, las chances se ven difíciles para los dirigidos de Diego López. En la previa del encuentro que se vivirá en cuatro días más, Mauricio Israel analizó las complicaciones azules para medirse ante el Cacique.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el comentarista deportivo fue lapidario: los problemas en la U, como la contradicción con López al contratar al portero Martín Parra, se traducen al equipo. Y los azules ya no tienen nada de la mística que tenían.

"Lo que pasa en Universidad de Chile es tremendo. La U está mal y vive un desastre. Mientras sigan estas nebulosas en su entorno y también las diferencias que se producen, como contratar un técnico para después desautorizarlo con la contratación de Parra, nada de eso le hará bien al equipo", partió diciendo Israel.

"Y eso se ve en el campo de juego. La U no ha podido encontrar esa mística que le conocíamos por años. Siempre fue un equipo con mucha mística, pero en este minuto, esta ya no existe", lamentó.

"A la U le ha tocado recurrir a los jóvenes, ha sido un buen descubrimiento y sacar nombres de la cantera ha sido la parte positiva. Pero cargarlos con la responsabilidad me parece injusto porque algunas contrataciones no están respondiendo al nivel que esperaban. Es una por otra", agregó.

Luego de varios días de incertidumbre, a principios de esta semana se confirmó el recinto que recibirá a azules y albos: el Fiscal de Talca. Para Israel, el cambio de región no afectará para nada el compromiso. "En los clásicos no hay una cancha neutral. Cuando juegan en el Monumental y el Nacional es lo mismo. Cuando se saca a un equipo de su ciudad, el único perjudicado es el hincha que no puede viajar", aseguró.

Por último, el comentarista deportivo no se escondió de los pronósticos. "Colo Colo tiene favoritismo y debería ganar el partido de este domingo", sentenció.