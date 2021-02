Iquique revela bravo momento en su camarín y sentencian tras el empate con Coquimbo: “No pueden pasar estas situaciones”

Deportes Iquique tuvo para arrasar a Coquimbo Unido en un momento, se puso 2-0 arriba con dos goles de Matías Donoso pero, finalmente, terminó empatando con los Piratas en un resultado que no le gustó a ninguno de los dos pero, por cómo se dio el partido, fue aún peor para los Dragones.

Así lo evidenció, precisamente, su goleador, Matías Donoso. “No pueden pasar estar situaciones, tener esas desconcentraciones, sobre todo por lo que estamos viviendo. Es lamentable, es difícil estar en esta situación en las que estamos metidos, vamos a pelear hasta el final con la frente en alto siempre”, disparó en diálogo con TNT Sports.

“No supimos aprovechar esa ventaja y son cosas que pasan, hay que seguir luchando, queda una batalla dura”, complementó.

Finalmente, el artillero recalcó sobre lo que se viene el sábado que “Colo Colo viene en alza, es de los equipos mas grandes de Chile, pero nosotros vamos a ser locales y nos vamos hacer respetar. Los hinchas han estado en las buenas y en las malas y les agradecemos”.

Flaco Leiva: “Tuvimos que trabajar mucho en el camarín para levantar al equipo”



Por su parte, el entrenador de Deportes Iquique, Cristián Leiva, recalcó que el golpe del descuento parcial de Federico Pereyra fue demasiado duro para su equipo.

“Nos vamos con sensaciones amargas. El desarrollo del partido comienza bien, tuvimos las situaciones, la posesión hasta que hicimos el gol. Ahí hubo un bajón. Inconscientemente, el equipo le cedió la posesión a Coquimbo. Volvemos a levantar, pero el gol que nos hace terminando el primer tiempo fue un mazazo. Tuve que trabajar mucho en el camarín para levantar al equipo. En el aspecto emocional, esas cosas nos tocaron. Tratamos de jugar y volver a rearmar lo que hacemos, pero sentimos el esfuerzo del otro día con Calera con 10 hombres. En la situación en la que estamos, debemos aprovechar las opciones y no lo hicimos”, puntualizó.

“Gustavo (Lorenzetti) es importante para el equipo, buscamos que sea el que termina la jugada pero tenía una lesión en el gemelo, arriesgó, jugó hasta donde pudo y el equipo lo siente. Pero más que eso son las acciones desde el aspecto emocional, uno debe estar preparado para estas cosas, no es fácil lo que estamos viviendo y el jugador es ser humano, lo siente. Debemos buscar soluciones, estar juntos y no tenemos mucho tiempo para buscar respuestas inmediatas. Ahí uno no se puede equivocar. El sábado el partido será tan importante como esto y debemos marcar la diferencia ante Colo Colo. Hay que imponer nuestras condiciones de juego de local”, complementó.

Finalmente, el Flaco dijo que “debemos recuperar rápido a los jugadores, tenemos un día más que para este partido y será de la misma forma, lo vamos a ir a buscar, vamos a encontrar las soluciones a esos momentos que no te pueden doblegar. Creo que será un buen espectáculo. Buscamos ganar, dar espectáculo y sostenernos en la división”.