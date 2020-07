De Tezanos y Yáñez aún le ponen fichas a Vidangossy: “Es un jugador extraordinario, con gran potencial y calidad”

Los últimos días el Mundial sub 20 de Canadá volvió a la palestra. Por lo mismo, hinchas como especialistas en la materia han recordado a los futbolistas que eran llamados a ser las próximas figuras de la Selección Chilena, pero que por diferentes motivos nunca se lograron consolidar.

Uno de los casos más hablados es Mathías Vidangossy, mediocampista o extremo era una de las grandes figuras de esa recordada selección, pero que por algunos problemas de cabeza nunca logró alcanzar una regularidad futbolística.

En ese sentido, en Deportes en Agricultura comentaron este caso particular y mencionaron que “es un jugador extraordinario, es un jugador con gran potencial y calidad. Tuvo algunos chispazos y fue muy irregular en su carrera, hubo un momento que parecía que se iba a consolidar, pero lamentablemente no pudo. Me encanta Mathías Vidangossy con su técnica y personalidad”, partió diciendo Patricio Yáñez.

Para los expertos en ese momento, Vidangossy era una de las grandes promesas del fútbol chileno como Vidal o Alexis.

Se sumó a estas palabras Manuel De Tezanos, quien mencionó que “es un jugador con un talento y potencial muy grande. Él tiene una cuestión anímica muy fuerte, creo que es de eso jugadores que necesita el apoyo del entrenador constantemente. En una entrevista que le realicé hace un tiempo atrás y, a pesar de que ahora está sin club, lo vi muy motivado con volver a la actividad, puede ser un jugador que aún puede dar algo más”.

En la misma línea, recordó que “en ese Mundial estuvo nominado entre los 25 mejores jugadores del certamen, así de bueno era. Tiene 33 años y aún puede dar alguna batalla más”.

Recordemos que Vidangossy explicó en la misma emisora que “más adulto y con mucho tiempo analizando mi carrera puedo decir con seguridad que si la cabeza no está bien es muy difícil salir adelante. Siempre digo que tuve este golpe anímico después del Mundial al ir a España y no poder jugar, eso fue muy difícil y que me costó mucho tiempo revertir”.