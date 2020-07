¿Por qué es un fenómeno social Bielsa? Algunos comentaristas deportivos explican el amor-odio que genera el rosarino

Los últimos días Marcelo Bielsa ha sido protagonista en los distintos portales deportivos del mundo, porque el Leeds United se consagró campeón de la Championship (Segunda División) y ascendió directamente a la Premier League.

Por lo mismo, distintas personas ligadas al fútbol han hablado bien como mal del rosarino, siendo los propios hinchas quienes más han endiosado la figura del técnico que tuvo pasos por la Selección Chilena.

En Deportes en Agricultura quisieron responder a este fenómeno. “Hay dos cosas que se mezclan: el hincha se identifica mucho con el fútbol de Bielsa, por la propuesta y que va más allá de los títulos. En segundo término, el hincha chileno, el hincha de Leeds, el hincha del Athletic lo idolatran, porque son equipos que no están acostumbrados a lidiar con los éxitos, con los grandes”, partió explicando Cristián Caamaño.

Los comentaristas de Deportes en Agricultura analizaron la figura de Bielsa, quien genera amor-odio entre los fanáticos del fútbol.

“En Argentina quedó muy poco del legado de Bielsa, porque están acostumbrados a pelear títulos, no importa la forma, pero están acostumbrados. Por eso no quedó casi nada de Bielsa en Argentina”, agregó.

Por su parte, Patricio Yáñez comentó que “Bielsa no va a un lugar donde no puede realizar su trabajo, él requiere de otras condiciones que va más allá de los resultados, por eso nunca lo vamos a ver en un Barcelona o Real Madrid. El fútbol actual exige rendimientos inmediatos. Pero sí afirmo que a Bielsa le faltan más títulos, pero igual lo reconozco como un gran entrenador”.

Se sumó a estas palabras Manuel De Tezanos, que mencionó que “Bielsa no podrá pelear la Premier League, porque le falta jerarquía en la zona defensiva, le falta un arquero, por ejemplo. Él ha realizado todo lo contrario a Pep Guardiola, porque toma equipos chicos, equipos de mitad de tabla para abajo”.

“Con eso quedan claras su convicciones, sus proyectos deportivos. Lo que tiene y lo que genera su adhesión, porque es trabajador y consecuente con su discurso. Uno podrá idolatrarlo o no, pero tiene esa limitancia que no cambia en instancias definitorias. Bielsa trabaja como loco y hace lo que dice, cosa que no se ve en las figuras públicas”, sentenció.