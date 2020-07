Cristián Caamaño destruye a Nicolás Castillo: “¿Quién es él para que sea el farol ético de Universidad Católica?”

Continúan los coletazos por los dichos de José Pedro Fuenzalida al definir a los tres clubes más grande del país, pues en una entrevista con DirecTV mencionó que “Colo Colo es el más grande y popular, la UC la mejor institución y la U tiene la mejor barra”.

Esta simple declaración generó varios anticuerpos entre los hinchas Cruzados, siendo uno de los más críticos Nicolás Castillo, su propio ex compañero en la UC como en la Selección Chilena.

Ante esa situación, el comentarista deportivo de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño explotó por la bola de nieve que generó esta situación, salió en defensa de Fuenzalida y destruyó la imagen del actual artillero de Club América.

El atacante está en proceso de recuperación. (FOTO: Getty)

“Ya estamos para hacernos cargos de lo que dijimos, si otros lo interpretan erróneamente lo que dijo es problema del resto. Además, lo dijo pensadamente y con mucha claridad su concepto ¿por qué tiene que salir a pedir disculpas?”, dijo.

“¿Quién es Nicolás Castillo para que sea el farol ético de Universidad Católica? Un chico que se quería ir del club, porque no era titular con (Martín) Lasarte. Estamos hablando de alguien que se quería ir, porque el técnico no lo veía muy maduro para ser titular”, agregó.

“Y resulta que ahora Gary Medel firma una carta con la barra. Si Gary Medel quiere decir algo, que lo firme Gary Medel. Como va a ser un comunicado barra Los Cruzados y Gary Medel pierde toda validez, pierde toda validez cualquier interpretación que hagamos de Medel, porque son las palabras de la barra, pues a Medel lo pusieron al lado y le dijero: ‘nos auspicias la carta’y dijo ok”, complementó.

“Los futbolistas tribuneros, alguna vez Sebastián González se arrepintió mucho por haberse identificado tanto con la Garra Blanca, mira en lo que terminó. Tuvo que dejar de lado todo lo que protagonizó verbalmente en su carrera futbolística para después tragarse sus palabras y pedir perdón”, prosigió.

“Creo que es el momento en que los que le deben pedir perdón al Chapa son todos los que lo han atacado. Él no dijo nada que uno le pueda reprochar. Él dijo su pensamiento, está grande, lo dijo pensadamente y no dijo ninguna barbaridad. A partir de ahora Nico Castillo no puede ser el farol ético de Católica”, sentenció.