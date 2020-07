Sagredo, Yáñez y Caamaño lapidan a Fernández: “Todo indica que este será su último año como futbolista profesional”

Desde este jueves todos los clubes de Primera y Primera B volvieron a entrenar en cancha, como parte de la Fase 1 de la operación retorno. En ese sentido, Colo Colo envió el listado de jugadores que deberán presentarse a entrenar y sorprendió al no incluir a Matías Fernández, quien aún está en proceso de recuperación de su rodilla.

En ese sentido, los comentaristas de Deportes en Agricultura no tuvieron piedad con el volante Albo e incluso se atrevieron a sentenciar que la carrera del jugador terminará a fin de año.

El debate lo inició el conductor Francisco Sagredo, quien mencionó que “uno no quiere ser lapidario, pero lo de Fernández es cada vez más complicado. Ya lo fue antes de la pandemia, han pasado cuatro meses y sigue con los problemas físicos y uno dice qué va a pasar con él. Todo parece indicar que este será su último año como futbolista profesional y con muy poca actividad”.

Matías Fernández fue uno de los refuerzos estrellas de esta temporada, pero por sus lesiones no ha podido sumar los minutos esperados. (FOTO: Agencia Uno)

Se sumó a estas palabras Patricio Yáñez, quien señaló que “ustedes saben lo que pienso de Fernández, de cómo llegó que, prácticamente, no iba a ser el aporte que se esperaba, que la gente tiene en la mente del rendimiento de Matías. Pero cercanos al jugador me decían este es el momento en donde no ha tenido que jugar, no se ha tenido que exponer, no ha tenido la presión y, seguramente, el retorno será al 100 por ciento, porque no ha tenido que interrumpir su recuperación para jugar partidos. Pero coincido contigo, si no es esta no va a tener otras opciones de ser útil en Colo Colo”.

Finalmente, se sumó Cristián Caamaño: “Cuando él juegue va a necesitar más días de lo que le va a permitir el calendario, entonces a este ritmo se ve muy complicado que pueda cumplir con la norma de extender su contrato un año más. Me llama la atención que un jugador que constantemente debe ser motivado lo mantengan encerrado, para mí era clave que estuviese en la lista para volver a los entrenamientos. Él ha estado marginado de todo lo ligado a Colo Colo en este año y sacarlo de la fase uno no es una buena señal”, sentenció.

Recordemos que este sábado debería volver el plantel del Cacique a los entrenamientos en el Estadio Monumental, y que Fernández tiene una cláusula en su contrato, en la que debe cumplir con la mitad de todos los minutos que juegue el equipo, situación que se ve muy complicada por su poca participación y sus constantes lesiones.