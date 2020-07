Sagredo arremete en contra de la subsecretaria Daza por petición que vuelva el fútbol chileno: “Ni siquiera leyó la carta”

El mundo del fútbol esperaba que esta semana las autoridades de gobierno aprobasen los protocolos sanitarios para que los equipos puedan volver a los entrenamientos, independiente si la comuna estuviese con cuarentena o no.

Sin embargo, eso no ha ocurrido, pues la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo este martes que la vuelta al fútbol dependerá de la comuna donde entrene cada equipo, respuesta que dejó poco conforme al periodista Francisco Sagredo, quien la cuestionó duramente en Deportes en Agricultura.

“Nos deja un poco de incertidumbre con el regreso a los entrenamientos del fútbol chileno, porque dijo que depende de la cuarentena de las comunas, pero si uno lee (carta que envió el fútbol chileno a las autoridades), y uno supone que ella lo hizo, la carta que enviaron los clubes la semana pasada es entrenar a pesar de las cuarentenas. Entonces la respuesta de la subsecretaria parece obvia: ‘que si hay cuarentena no se puede entrenar’, por eso se está haciendo la petición”, mencionó.

Deportes Antofagasta es uno de los clubes que está entrenando, pero bajo estrictos protocolos sanitarios. (FOTO: Agencia Uno)

“Entonces no sirve de nada la gestión, ni siquiera han leido la carta (…) Era más recomendable que ellos dijeran que no se va a autorizar el regreso por este u otro motivo para evitar estas situaciones, pero sigo creyendo que ella no leyó la carta”, agregó.

Se sumó a esas palabras el comentarista Cristián Caamaño, quien expresó que “la deja muy mal parada ante esta situación. Lo mínimo que uno le exige a la autoridad es que esté informada, me parece que no lo está. Si ella es la que va a tomar la decisión que esté informada de cada paso que está realizando el fútbol. Si va a responder algo que esté mínimamente informada”.

Lo único claro por el momento es que la vuelta del fútbol chileno se sigue postergando, pues de seguir en esta situación el Campeonato Nacional no se reanudaría antes del 21 de agosto.