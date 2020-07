Mathías Vidangossy: “El exceso de pensamientos negativos ‘no sirvo, no sirvo’ me pasó la cuenta”

Al ver la participación de Chile en el Mundial sub 20 de Canadá (2007) no solo Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Mauricio Isla o Gary Medel estaban llamado a ser los grandes futbolistas que son hoy, porque Mathías Vidangossy también compartía ese sitial.

Sin embargo, su carrera no fue la esperada por los hinchas, especialistas en la materia ni por él, ya que las dificultades psicológicas que pasó tras ese Mundial le pasaron la cuenta y que lo tienen hoy, a sus 33 años, tocando puertas para volver a la actividad.

En conversación con Deportes en Agricultura se dio el tiempo para repasar su carrera futbolística, rememorar ese tercer lugar en Canadá y explicar los problemas que no le permitieron dar el salto de calidad.

El futbolista tiene pasos por: Unión Española, Colo Colo, Palestino, Everton, Audax Italiano, La Serena, San Luis, Ñublense y Valdivia en el fútbol chileno. (FOTO: Agencia Uno)

“Es súper emotivo el Mundial y ese partido (ante Nigeria), porque fue muy emotivo, por ganarlo en el alargue. No fue fácil, pero se ganó (…) Pasó de todo, fue una tremenda experiencia. En lo personal y futbolístico pensé que no tenía techo, que Chile le podía ganar a cualquiera”, mencionó.

“Más adulto y con mucho tiempo analizando mi carrera puedo decir con seguridad que si la cabeza no está bien es muy difícil salir adelante. Siempre digo que tuve este golpe anímico después del Mundial al ir a España y no poder jugar, eso fue muy difícil y que me costó mucho tiempo revertir”, dijo.

“Después, me tocó llegar a Everton, Audax Italiano y en esos dos equipos me tocó ser banca. Entonces me siguió pesando en el tema anímico, tuve un exceso de pensamientos negativos diciéndome que ‘no sirvo, no sirvo’ me pasó la cuenta (…) Muchas veces la mentalidad del que ‘no sirvo’ ganaba en querer disfrutar un partido”, complementó.

Sobre su actual situación fuera de las canchas, expresó que “estoy tocando puertas para jugar en un equipo para poder disfrutar y reencontrar esa alegría por jugar, que la perdí durante mi camino futbolístico”.

Mathías Vidangossy en #Deportes921:



"Cuando volví a Chile entré en un tobogán del que me costó salir. Fui banca en Everton y Audax Italiano. Tuve un exceso de pensamientos negativos, diciéndome que no sirvo y no sirvo"



�� Sigue la transmisión aquí

▶️: https://t.co/vJMgG5qOk1 pic.twitter.com/71U7qYu8Rt — Deportes en Agricultura (@Deportes921) July 22, 2020

En la misma línea, agregó que “he tocado las puertas para ver si existe algún interés, pero no hay nada seguro. Estoy buscando la oportunidad para mostrar que estoy bien y poder disfrutar del fútbol estos últimos años”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras sobre Arturo Vidal y Alexis Sánchez, los dos grandes referentes que tiene esa recordada selección chilena.

“La verdad, en lo personal, nunca me puse a evaluar a mis compañeros o pensar a dónde podían llegar. Pero la explosión de Alexis, la regularidad de Arturo y su capacidad goleadora, pero nunca pensé qué tan lejos podían llegar. En su momento eran un gran aporte para la Selección”, comentó.

Finalmente, tuvo palabras para la constante comparación entre José Sulantay y Marcelo Bielsa y los comparó de la siguiente manera: “Sulantay más que indicaciones era que fluyera dentro de la cancha, que uno pueda entregar lo que ya sabe. Después, entra la creatividad de algunos y otros. No era un entrenador que marcaba límites, sino que fluyera mucho. Creo que eso se ha perdido mucho en el fútbol, porque no los dejan fluir por miedo a que te pudieran hacer un gol”.

"Bielsa tiene una personalidad un poco extraña. Yo quería mostrarme, pero me costó tomarle la mano a lo que él pedía. Nunca tuvimos cercanía, pero me quedo con la intensidad de su trabajo", sentenció.