Juvenal Olmos sobre Marcelo Bielsa: "Es un Klopp con más años"

Marcelo Bielsa concretó lo que parecía imposible y consiguió el ascenso a la Premier League con el Leeds United. Ahí, el rosarino se codeará, si renueva con el club, con algunos de los mejores técnicos del mundo, como Pep Guardiola, José Mourinho y Jürgen Klopp.

Juvenal Olmos analizó lo que le espera al Loco y se lanzó con una comparación junto a sus colegas en el torneo inglés. "Detrás de cada uno de ellos hay una historia, un debate y una consecuencia. A mi, por la cercanía, me gusta más Bielsa. Le lleva más años a los otros, pero el tipo está bien enraizado con los chilenos", lanzó en conversación con Los Tenores Puertas Adentro de Radio ADN.

Además, el ex técnico de la Roja rogó para que al Loco le den en el gusto en el tema refuerzos de cara a la próxima temporada en Inglaterra. "Me gusta mucho, ojalá que le armen un buen equipo en el Leeds".

Marcelo Bielsa revolucionó al Leeds United y lo llevó a la Premier League después de 16 años. Foto: Getty Images

Finalmente, Olmos comparó al rosarino nada más que con Jürgen Klopp, campeón de la Premier League con el Liverpool. "Es un tipo provocador por excelencia, un Klopp con más años. Y Klopp matiza, Bielsa no. Me gustaria saber de que efectivamente no retrocede en su propuesta".

Por ahora, Marcelo Bielsa tiene pendiente el último partido de la Championship, que se llevará a cabo este miércoles ante el Charlton. Un día especial, ya que levantará un nuevo título a nivel de clubes después de 22 años.