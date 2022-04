Universidad Católica y Colo Colo se enfrentan este domingo 24 de abril por la fecha 11 del Campeonato Nacional, y en la previa Maximiliano Falcón le puso picante al duelo tras afirmar que el verdadero clásico es con Universidad de Chile y que ya lo ganaron, lo que desató una ola de declaraciones.

Desde la vereda alba y desde la cruzada sacaron la voz distintos personajes para refutar y también apoyar las declaraciones del zaguero uruguayo, y recientemente fue Cristián Basaure quien se refirió a la polémica para explicar los motivos por los cuales él cree que sí es un clásico.

Por eso, en el programa RedGol en La Clave golpeó la mesa y disparó que "yo creo que es clásico. Creo que hay un superclásico que es Colo Colo con Universidad de Chile, y existen clásicos, y Católica con Colo Colo por historia e incluso diría que en los últimos años competitivamente es mucho más clásico".

Sobre lo mismo, Basaure reconoce que "por historia siempre va a ser Colo Colo y la U, insisto, pero Católica es el tetracampeón, son los dos equipos que han peleado los campeonatos los últimos años, hay historia que respalda lo que estamos hablando".

Con respecto a las picantes declaraciones del Peluca, Cristián Basaure apunta que "lo hizo como un chimento, no creo que sea una falta de respeto, no sé si lo hizo voluntariamente o no, pero está bueno un poquito de picante. No pasa nada, no hay que sobre dimensionarlo".

Eso sí, para concluir advierte que "lo más importante va a ser lo que ocurra en la cancha y ahí vamos a analizar. Claramente llega mucho mejor Colo Colo colectivamente, a pesar de no tener a Gabriel Costa y Juan Martín Lucero, me parece que colectivamente tiene muy buenos movimientos en ataque y también en el aspecto defensivo donde ha mejorado mucho, y también porque la formación de Católica va a presentar varios cambios”.

