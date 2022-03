Cristián Basaure se cuadra con Gabriel Boric y le desea buena suerte: "Hay que ayudar y no trabar, hay que hacer que ruede la pelotita"

Un día histórico se vivió durante el mediodía de este viernes 11 de marzo, ya que Gabriel Boric Font recibió la banda presidencial junto con la piocha de O'Higgins que portaba hace cuatro años Sebastián Piñera Echenique y se convirtió en el nuevo Presidente de la República.

Importantísimo acontencimiento que no dejó a nadie indiferente y desde temprano todo el país siguió los pasos del nuevo mandatario de la nación y varios le desearon suerte para este nuevo proceso de cuatro años que acaba de iniciar, y en RedGol no quedamos al margen.

Esto porque Cristián Basaure utilizó su espacio en el programa RedGol en La Clave para dedicarle palabras al reconocido hincha de Universidad Católica que ahora gobernará esta larga y angosta faja de tierra, por lo que partió indicando que “somos ciudadanos antes que todo, y hoy es un día importante para Chile".

"Yo quiero expresar mi declaración de intenciones en cuanto a que hayan cambios positivos en general, independiente de por quien hayas querido dar tu preferencia en un papel con la votación, me parece que el presidente es de todos e independiente de eso lo importante es que se le de tiempo y ojalá hagan una buena gestión", añadió.

Eso sí, dejó en claro que "después se analizará con el tiempo, como hubiese sido con otro también, si las cosas se hicieron bien o no, pero me parece que hay que empujar el barco y tratar de que los cambios sustanciales, en muchos aspectos de la sociedad, se generen desde las bases y ahí hay que tratar de ayudar y no trabar, hay que hacer rodar la pelotita si nos vamos al fútbol".

Tras eso destaca que "es importante creo yo, ya vinculando con el deporte y el fútbol específicamente, que pueda crecer la actividad en todo sentido, del profesionalismo hasta las categorías que no tienen los recursos o el fútbol joven, de tantas cosas que escuchamos pero que de pronto quedan ahí en solo frases bonitas para hacer política".

Para cerrar, resaltó la importancia de "realmente profundizar en aspectos que son súper relevantes. Primero, entendiendo lo que es el deporte para la sociedad, algo fundamental, vehículo social, de formación, salud y bienestar".

"No solamente el fútbol, a nosotros nos compete el fútbol más específicamente, pero es el deporte como instancia recreativa e, insisto, salud y bienestar para todos. Así que ojalá que arranque un proceso bonito para el país”, concluyó.