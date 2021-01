La rabia de Juan José Ribera con la Conmebol: "Que te trasladen a Paraguay no tiene ni pies ni cabeza"

Un show. En eso se transformó la semifinal de la Copa Sudamericana entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia, luego de que la Conmebol haya suspendido la ida de este jueves y la trasladara a Asunción.

Los Piratas, este viernes, se lanzaron con todo y exigen los puntos del duelo que no se jugó en el estadio Nacional, o definir la serie a partido único en cancha neutral.

En el intertanto, el entrenador del elenco nacional, Juan José Ribera, criticó sin pelos en la lengua a la Confederación Sudamericana de Fútbol, por sacar a Coquimbo de Chile y mandarlo a jugar como local en Paraguay.

"El cambio de localía no le gusta a nadie. Que nos sacaran a Santiago ya era complicado y que te trasladen a Paraguay no tiene ni pies ni cabeza. Es ilógico y absurdo", dijo el ex volante a radio Cooperativa.

Coquimbo no pudo jugar su partido en el Nacional - Coquimbo Unido

Acerca de los reclamos coquimbanos indicó que "la pelea se está dando más arriba, nosotros estamos trabajando para estar preparados dónde nos toque jugar. Debemos estar listos para jugar hasta en una cancha de tierra".

"Es un sueño que tenemos desde siempre, esperemos canalizar lo que nos está pasando y tener más fuerza para afrontar la llave ante Defensa", explicó el estratega.

El Coto Ribera quiere jugar donde sea la semifinal y sigue soñando con meter a Coquimbo Unido en la final de la Copa Sudamericana.