Cóndor Rojas lamenta la muerte de Mario Osbén: "Fue mi ídolo"

El ex arquero de la selección chilena, Mario Osbén, falleció a la edad de 70 años debido a un infarto este domingo en la madrugada en la ciudad de Concepción.

Roberto "Cóndor" Rojas, quien compartió camarín con el "Gato" en Colo Colo desde 1982 hasta 1985, lo recordó como un ídolo en conversación con Redgol.

"Tuve el privilegio de compartir con él en un camarín a nivel de club y selección, en el cual no sólo conocí al jugador de fútbol sino también al hombre, la persona, al jefe de familia. Todos lo recuerdan con una sonrisa en su rostro y con una humildad y una categoría como persona, que es difícil de encontrar", señaló.

"Mario fue mi ídolo desde que yo jugaba en Aviación cuando yo era juvenil, yo lo seguía desde que él jugaba en Deportes Concepción y me vine a encontrar un día con él, gracias a Dios, en el camarín de Colo Colo", añadió.

¡Fuistes, eres y serás siempre mi ídolo, no sólo cómo jugador más también cómo compañero y amigo!

Gracias por todo qué yo aprendí contigo.

Qué el Señor te tenga en sus brazos #MarioOsben pic.twitter.com/XSYUOj7KmJ — Roberto Condor Rojas (@CondorRojas_Cl) February 7, 2021

Colo-Colo lamenta el fallecimiento, a los 70 años, de Mario Osben. Defendió 5 años la camiseta alba, ganando 4 títulos con el Cacique. Nuestras condolencias para la familia y sus cercanos. ¡Descansa en paz, gato querido! �� — Colo-Colo (Desde ��) (@ColoColo) February 7, 2021 Ha fallecido esta noche un gran amigo y ex compañero Mario Osbén, ex arquero de D.Concepcion, Unión Española, Colo Colo y la Selección de Chile. Mis sentidas condolencias a su estimada familia. QEPD. — leonardo veliz (@pollovel) February 7, 2021

El ex arquero de Sao Paulo también rememoró una anécdota que vivió con Osbén en Colo Colo: "A él le gustaba mucho jugar a los caballos en esa época. En un partido de Colo Colo en el Santa Laura, se hicieron los cambios en el partido y él no entró por decisión técnica. Antes de que terminara el partido, junto a otro compañero se bañaron rápido y se fueron a un hipódromo. El partido no había terminado, y ellos ya estaban allá jugando a los caballos".

Luego, expresó: "Era un jugador gigante, compartir con él fue una experiencia que cuando cabro chico nunca me imaginé. Lo más lindo es lo que me dejó como persona".

Finalmente, se quejó: "Lamento que el Gato pasó muy rápido al olvido del hincha chileno. Osbén construyó una historia linda dentro del fútbol chileno. El fútbol chileno le dio la espalda muy rápido a Mario Osbén, a pesar de todo lo que representó en su época".

