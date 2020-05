“Con Aránguiz y Vidal, Argentina hubiera ganado cosas importantes”: Nicolás Larcamón tajante con los astros chilenos

Nicolás Larcamón, entrenador de Curicó Unido, dialogó hoy con RedGol y repasó diversos temas, entre ellos la generación dorada de la Roja.

Y no escatimó en elogios para sus favoritos. “Aránguiz y Vidal”, contestó sin dudar ante la consulta sobre qué futbolistas de la selección bicampeona le gustaría dirigir alguna vez.

Pero no se quedó ahí. “Argentina hace tiempo no tiene volantes de esa jerarquía. Si Argentina hubiera tenido volantes así, sobre todo en este proceso de últimos años, de esa jerarquía, sobre todo para lo que implica esa posición en el fútbol moderno, hubiera alcanzado logros, cosas mucho más importantes. Son los que más destaco”, sentenció sin dudarlo.

Consultado sobre si el Príncipe hubiera sido argentino habría tenido la opción de llegar a equipos más grandes, lo descartó. Y hasta hizo un parangón con sus compatriotas.

“No creo que pese la nacionalidad hoy. Esta selección, esta generación, ha dado la posibilidad al futbolista chileno para ser considerado en cualquier parte del mundo. El éxito de Vidal, Aránguiz, Bravo. Se han sostenido en la élite por mucho tiempo y eso abre puertas, como a Pulgar, que hará camino en la élite”, reflexionó.

Charles Aránguiz y Arturo Vidal, pilares de la Roja.

Finalmente, Larcamón expresó que “hoy por hoy trascender a ese nivel es muy complejo, muy difícil. No sólo para el futbolista chileno. Hoy tampoco hay muchos argentinos en la élite de los mejores equipos del mundos. Sacando a Messi, Lautaro (Martínez) asoma, Dybala le cuesta si bien es importante en la Juventus pero no está en el top mundial. Agüero, quizás. Antes Argentina tenía 10 o 15 en los mejores del mundo y hoy en varios no hay ni siquiera un argentino”.

Arturo Vidal sigue en el tope estando en el Barcelona, mientras que Charles Aránguiz es idolatrado en Bayer Leverkusen siendo elegido por su gente, ni más ni menos, como el mejor de su historia.