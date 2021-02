¡On fire! Daniel Morón arremete con todo en contra de Francisco Gilabert: “No tiene los cojones para tomar decisiones”

Siguen las repercusiones por el empate sin goles entre Colo Colo y Cobresal, porque en los últimos segundos de partido la polémica se instaló en el Estadio Monumental: planchazo en el área a Maximiliano Falcón y tras revisión del VAR, el árbitro principal no cobró nada.

Ante esa situación, Francisco Gilabert ha estado en el foco de las recriminaciones, ya sea por los futbolistas y técnico del Cacique, los hinchas e incluso por algunos periodistas, pues de sancionar y transformar la pena máxima en gol, el Popular estaría fuera de peligro en caer a la Primera B.

En ese contexto, Daniel Morón se sumó a los cuestionamientos y en conversación con radio Cooperativa se lanzó con todo en contra del juez principal: “Ya las pulsaciones bajaron. Pero sigo teniendo la misma idea, el mismo pensamiento cuando estaba molesto allá arriba, porque nosotros estábamos viendo lo mismo que Gilabert, o sea, que si ese planchazo hubiera sido en la mitad de la cancha capaz que hubiera sido hasta una tarjeta roja”.

En la misma línea, complementó que “no puedo entender cómo un árbitro que me imagino tiene las intenciones de ser el día de mañana FIFA, no tiene los cojones para tomar decisiones”.

“Yo me imagino que él mientras estaba viendo el monitor seguramente estaba pensando en lo que iban a decir mañana ‘que ayudan a Colo Colo’ (…) El fútbol es muy simple, se ve bien o se ve mal, es falta o no es falta”, agregó.

No contento con todo lo dicho, el campeón de Copa Libertadores sentenció que “los grandes se marcan por estas cosas, si vas a ser grande es porque tomas decisiones y decisiones correctas, esta no fue correcta de Gilabert”.

“Lamento porque le hace mucho daño a un club que no te cobren una jugada tan decisiva. Capaz que pudimos errarlo, pero los árbitros están para tomar decisiones y esta no fue bien tomada”, sentenció el ex portero Albo.