Rodrigo Herrera barre con Francisco Gilabert por no cobrar el penal a favor de Colo Colo: "No tuvo el coraje de hacer lo correcto"

Colo Colo seguirá sufriendo por evitar el descenso hasta la última fecha, porque no le pudo ganar a Cobresal en el Monumental, en un partido que terminó con mucha polémica, debido al penal no cobrado a favor de los albos en el segundo final del encuentro.

El uruguayo Maximiliano Falcón recibió una dura entrada de Pablo Cárdenas en la última jugada del encuentro, y el árbitro Francisco Gilabert, pese a ir a ver las imágenes en el VAR, decidió no pitar la pena máxima a favor del Cacique, que si anotaba un gol, se salvaba de todo.

La maniobra marcó el partido, y este viernes fue el plato fuerte del programa RedGol en La Clave, donde su conductor, Rodrigo Herrera, dio a conocer con claridad su punto de vista y se fue con todo sobre el juez, a quien acusó de no tener coraje.

"El contacto existió, Gilabert no se da cuenta, lo llama el VAR y le muestra imágenes que son más claras que las que vimos nosotros, incluso, pero él decide, lleno de nervios, hay un momento de tensión claro de Gilabert, cuando se da vuelta y se ve que está complicado, se ve que le cae el peso de la responsabilidad encima, y decide mantener su decisión, en un acto que yo creo que le va a traer consecuencias, porque ayer pese a todo lo bueno que hemos hablado de Gilabert durante el año, le faltó carácter, él se quiso evitar problemas, quizá qué cosas le pasaron por la cabeza", dijo en primera instancia el periodista.

Gilabert está en la polémica - AgenciaUno

"Yo pienso que tal vez la presión de lo que iba a ocurrir en las redes sociales, porque indistintamente de que la jugada fuera clara y que el penal tenía argumentos para cobrarlo, ciertamente también iba a existir una sensación de que se estaba maniobrando y ejecutando un plan de salvataje para Colo Colo, no quiso cargar con ese peso", agregó.

Por último, Herrera fue claro en decir que Francisco Gilabert no tuvo pantalones para cobrar un penal a favor de Colo Colo en los últimos segundos, que si luego lo convertía, lo dejaba en Primera División.

"Seguramente también sabía que estaba en los minutos finales, este penal quizá lo cobraba si esta acción ocurría en los minutos iniciales, pero hay algo muy claro, cuando existe un reglamento que describe este tipo de jugadas claramente como penal, cuando tú no te diste cuenta y te llama el VAR para observar esto y te ofrece imágenes aclaratorias y tú no cambias tu decisión, es porque tú no quisiste cobrar ese penal, y ayer Gilabert optó por no hacerlo, optó por no hacer valer un reglamento claro, por no ganarse un problema, y los árbitros no están para eso, los árbitros están para hacer justicia, para obrar de acuerdo al reglamento, y no para obrar de acuerdo a la emocionalidad que le va a decantar y los problemas que le van a generar una decisión, por lo tanto yo creo que ayer Gilabert no tuvo el coraje de hacer lo correcto", cerró.