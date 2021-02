Gustavo Quinteros no lo puede creer tras repasar el penal a Maxi Falcón: “La vi 15 veces y fue un error terrible del árbitro”

Gustavo Quinteros se sentó a ver el compacto de Colo Colo ante Cobresal antes de salir a su conferencia de prensa. Y no podía creer que el árbitro, Francisco Gilabert, no haya cobrado el penal de Pablo Cárdenas a Maximiliano Falcón tras revisar el VAR.

“El segundo tiempo el equipo jugó bien, generó cuatro jugadas de gol más el penal que el árbitro decidió no cobrar. Son cinco. No estuvimos precisos. Amargados porque pudo ser un resultado positivo por el segundo tiempo y no se dio, podríamos haber salido ya de esto. En lo de Falcón las imágenes hablan por sí solas, fue un error terrible que cometió el árbitro y esperamos que no vuelva a suceder, nada más”, manifestó el argentino.

“La vi 15 veces y fue un claro penal, pero bueno, el árbitro decidió no cobrarlo. Es una decisión que nos priva de ganar tres puntos importantes, estaríamos fuera de toda situación, pero bueno, quedará ahí. Ya pasó, el árbitro decidió no cobrarla, tenemos que seguir adelante y volver a jugar el domingo e intentar ganar”, abundó.

Sobre el desarrollo del encuentro, Quinteros recalcó que “fallamos muchos pases fáciles, perdíamos muy fácil la pelota, pelotazos sin claridad o pases largos sin claridad. En el entretiempo lo hablamos, tranquilizamos, tratamos de jugar como podemos y mejoramos mucho en el segundo tiempo. Generamos situaciones muy claras como para convertir, los dos cabezazos de Parraguez, las dos de Mouche, pero bueno, a veces pasa esto y no se puede convertir. Lo importante es quedarnos con el segundo tiempo e intentar jugar así el próximo partido”.





Desde lo anímico, el DT puntualizó que “a todos nos afecta estar en esta situación, no lo hemos vivido, tenemos jugadores que pelean los títulos. Ha sido una temporada difícil para Colo Colo, muy difícil. Cuando comenzamos estaba mucho más complicado. De los últimos 11 hemos ganado cinco, empatado cinco y perdido sólo uno, pero en este partido definitorio se dieron cuatro situaciones más un penal no cobrado en un tiempo. Nos juega en contra la presión, el nerviosismo, la falta de tranquilidad para definir mejor. Ya pasó esta oportunidad y debemos pensar en el domingo”.

Finalmente, justificó la ausencia de su capitán. “Ninguno de los dos tuvo una semana de entrenamientos continuos. Esteban (Paredes) tiene una molestia en una rodilla, (Ignacio) Jara una infección estomacal más la molestia en la espalda. Hoy necesitábamos poner en cancha poner jugadores que entrenaron continuamente y que estuvieran para jugar la mayor cantidad de tiempo posible. Si están bien, siempre fueron tomados en cuenta. Esperamos recuperarlos para el próximo”, concluyó.