Radio ADN revela que Esteban Paredes está "molesto y caliente" y explican las razones de Quinteros para cortarlo contra Cobresal

En Colo Colo volvió a aparecer ruido en la previa del trascendental duelo contra Cobresal en la lucha por salir del puesto de liguilla de promoción y espantar al fantasma del descenso. Esta mañana, a horas del partido, el DT Gustavo Quinteros sacó de la convocatoria y la concentración a Esteban Paredes, Ignacio Jara y Ronald De la Fuente.

Tras ser liberado, los jugadores se fueron al estadio Monumental a entrenar y las voces apuntan a que Paredes no quedó muy contento con la determinación del técnico albo.

El periodista de Radio ADN y especialista en la actualidad de los albos, Cristián Ávila, aseguró que los tres jugadores “están molestos porque los sacan de la concentración a horas del duelo clave ante Cobresal, siendo que los habían citado y anoche concentraron”.

Agrega que “hoy son marginados, por supuesto que hay molestia, especialmente en Paredes, que estaría viviendo sus últimos partidos en Colo Colo. No se han acercado desde Blanco y Negro a renovar su contrato”.

“Esto no es habitual, Quinteros cita 18-19 jugadores y todos concentran, algunos quedan sin vestirse minutos antes, pero igual acompañan al resto en el estadio. En este caso abandonaron el hotel de concentración y se fueron a entrenar. No tengo confirmación si están considerados para ir al estadio. Paredes está caliente porque no se operó para jugar y no lo citan”, sentencia.

Por su parte Danilo Díaz le puso paños fríos a la polémica y afirmó que “ahora concentraron 22 jugadores, normalmente son 19 porque había tres tocados. Como los que estaban entre algodones no tuvieron problemas, los tres se tuvieron que ir a entrenar”.