Cobreloa ha estado envuelto en distintas polémicas, varias de ellas relacionadas con el arbitraje. Cobros en contra gatillaron duras críticas, siendo las más fuertes las de David Escalante. “Otra vez nos vuelve a condicionar con el arbitraje, otra vez nos vuelve a robar; es muy notorio esto ya. Con Copiapó nos robaron y ahora casi todo el segundo tiempo jugando con uno menos, nos metieron dentro de un arco con faltas, y a nosotros nos pegaban y no cobraban nada, entonces es muy notorio que están ayudando a Magallanes y San Felipe”, disparó Chiquito tras el 1-1 de los loínos ante Deportes Santa Cruz el 31 de julio.

Y no se quedó ahí. “Tampoco tenemos peso en la ANFP, en cambio ellos tienen mucho peso. Tienen a Cristián Ogalde, con Magallanes y dueño de Santa Cruz, y San Felipe tiene mucho peso con Raúl Delgado, y nosotros no pesamos nada. Eso lamentablemente se está viendo y en esta última fecha hemos sido perjudicados. No son excusas pues estamos sacando la tarea adelante, trayendo un punto de oro, con un jugador menos en una cancha difícil”, abundó en la ocasión.

La ANFP reaccionó en su momento y avisó de inmediato: “Rechazamos categóricamente los cuestionamientos a la idoneidad y honestidad de la Comisión Arbitral y sus dirigidos, que realizan su labor en el fútbol profesional chileno, y repudia las graves declaraciones en contra de la organización y desarrollo de los campeonatos nacionales. Por este motivo, el Directorio de la ANFP presentará todos los antecedentes de los hechos descritos, al Tribunal Autónomo de Disciplina, como así también las declaraciones de jugadores que incitan a la violencia y el mal comportamiento en los estadios”, sentenciaron vía comunicado.

Pero no quedó ahí. Unión San Felipe denunció al delantero de Cobreloa y pidió el máximo rigor. “Las expresiones del señor Escalante atentan contra la honra del cuerpo arbitral, de los presidentes de Magallanes y Unión San Felipe y de los dirigentes de la ANFP, y, por cierto, son un claro menosprecio a la brillante campaña deportiva que sus compañeros de profesión del Club Magallanes cumplen a esta fecha”, apunta el escrito que exige un máximo castigo.

Ante esto, Escalante se excusó. “Aprovecho de pedir disculpas a Raúl Delgado (pres¡dente de San Felipe), no fue para ofenderlo ni nada. También vayan mis disculpas a la ANFP. Tengo confianza en Dios que van a sacar esa denuncia y que va a quedar todo en nada”, manifestó el goleador loíno a En La Línea.

Y, tras ello, la escuadra de Calama salió a respaldar a su jugador. “A través del presente comunicado, Club de Deportes Cobreloa reconoce, destaca, valora y acompaña al futbolista David Escalante quien, hidalgamente, pidió disculpas tanto a la ANFP como a los clubes que mencionó en sus dichos tras el partido contra Deportes Santa Cruz. Club de Deportes Cobreloa es una institución que desde siempre se ha destacado por sus valores y buenos actos deportivos, y las disculpas realizadas por Escalante son una clara muestra de aquello, y reflejo de nuestra confianza en la ANFP y los clubes que la conforman”, sentenciaron a través de un comunicado.

¿Habrá castigo para David Escalante o sus disculpas bastarán? Ahora es materia del Tribunal de Disciplina.