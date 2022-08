Este viernes, la Primera B vive uno de los partidos más interesantes de toda la temporada cuando Cobreloa se enfrente a Magallanes, como local, buscando ratificar su gran paso en casa para recortar las diferencias en el primer lugar y mantener intacto el sueño de ascender de manera directa.

Pero más allá de lo futbolístico, para uno de los referentes del equipo naranja, David Escalante, hay una preocupación por lo que pueda suceder luego de haber declarado en días anteriores que la Academia se ha visto beneficiada por parte de la ANFP por el peso de Cristián Ogalde en el ente.

Preguntado por RedGol si teme alguna represalía en el compromiso, fue contundente. "Es la pura realidad, Ogalde tiene mucha fuerza en la ANFP, quieras o no eso tiene un plus. Raúl Delgado (presidente de Unión San Felipe) todos los conocemos, también tiene un plus. Nosotros hoy en día no tenemos nadie ahí en la ANFP que pelee", apuntó.

El atacante siguió sacando toda su artillería para demostrar la molestia con la situación. "Es una pena pero es la triste realidad que estamos viviendo y los perjudicados que hemos sido en los últimos dos partidos de visita, tanto Copiapó y Santa Cruz, hemos remado contra los jugadores y los árbitros", sentenció.

El argentino, además, espera que dentro del terreno de juego los loínos den el golpe. "Es un partido importante para nosotros, no se define nada porque después quedan 30 puntos en juego, pero sí un partido importante para poder acercarnos a ellos y para poder seguir con esa esperanza que matemáticamente todavía tenemos chances de salir primeros, si no se puede de primero que seamos segundos pero mañana tenemos que ganar como sea", indicó.

Cobreloa, que vive una situación económica delicada, también tiene varias bajas ante Magallanes pero eso no achica a Escalante. "La verdad es que es lindo jugar acá de local con la gente. Esperemos que sea un día espectacular para nosotros, poder dejar esa victoria en casa y poder estar con esa esperanza, en una de esas quién dice que no podemos dar el batacazo y si no se puede vamos a luchar por el segundo puesto pero todavía tenemos esperanzas".