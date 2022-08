Las quejas de Cobreloa por el arbitraje en la Primera B se han hecho sentir en esta semana. Los loínos no quedaron contentos con el referato de Felipe Jara durante la derrota ante Deportes Copiapó, ni con el de Omar Oporto en la igualdad con Deportes Santa Cruz.

Nicolás Maturana se refirió al tema hace unos días, donde manifestó que "al arbitraje se le está notando mucho y no digo que sea malo para nosotros sino para los dos equipos, es muy raro todo. Parece que (Javier) Castrilli tenía la razón y van a tener que comenzar a implementar el VAR en esta División".

El descontento nortino con el arbitraje incluso se manifestó en una petición formal hecha para el duelo contra Magallanes. El club solicitó que un cuerpo arbitral de Primera División impartiera justicia en la "final" ante La Academia, una oportunidad única para los loínos en su sueño de alcanzar al puntero.

Ahora fue el turno de que el director técnico de Cobreloa abordara el tan comentado arbitraje. En conversación con El Mercurio de Calama, Emiliano Astorga tuvo palabras sobre el referato en el partido ante Santa Cruz y manifestó que varias situaciones no se hacen públicas.

"Hay cosas que no se saben, porque no las ve nadie. Por ejemplo, el línea del partido en Santa Cruz me gritó de manera destemplada y uno no puede decirles nada. En Copiapó, no nos cobraron un penal y un gol que fueron. Y terminamos perdiendo. Lo que ha venido pasando está ahí, se puede ver en los videos, no lo invento yo", aseguró el técnico.

Aunque no quiso meterse en un problema mayor. Astorga manifestó que, de levantar quejas, solo ellos salen perjudicados. "Uno no quiere polemizar porque no puede hacer reclamos. No se puede entregar un informe donde se denuncie algo, porque después te pueden pasar la cuenta", complementó.