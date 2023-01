Claudio Palma vivió un fin de semana más que especial al relatar la Supercopa 2023 entre Magallanes y Colo Colo en el Estadio Sausalito. La Academia dio la primera sorpresa de la temporada al vencer al Cacique, en un triunfo que el comunicador disfrutó al ser un confeso hincha carabelero.

En conversación con El Agora el relator detalló lo que fue la experiencia de comandar la transmisión de TNT Sports el domingo pasado, afirmando que “no esperaba relatar Magallanes-Colo Colo porque, increíblemente, fui al ascenso de Magallanes en el Roberto Bravo Santibáñez a Primera B (2010) y de ahí me reinserté en el equipo”.

“Me acordé de mi abuelo Osvaldo y de mi abuela Mercedes, quienes me esperaban con una cazuela y luego tomábamos desde Puente Alto ‘la Peñaflor’ para ver a los ‘Comandos’ de Eugenio Jara”, agregó.

En ese sentido, Palma le mandó un mensaje claro a los más pesados que lo vinculan con el Cacique: “Mis afectos van más por Magallanes que por Colo Colo”.

“Mi viejo me llevó al estadio por primera vez, pero los recuerdos que tengo de Magallanes son con mi abuelo Osvaldo. Él fue herrero de la CMPC y nos instalábamos a un costado de la bandita del equipo. Tengo una historia que me liga a la Academia, porque me prueba el profe “Pancho” Grez y él me deja. Luego el que me echa es Roberto Spicto, a quien tiempo después lo veo y me dice: “Te hice un favor”, declaró el relator.

Por úlitmo y abordando la opción que manejó de retirarse definitivamente del relato, Claudio Palma señaló que “cuando yo había señalado en algunos medios que no quería relatar porque estaba agotado, hubo una conversación en la semana muy gratificante con Robert Nicholson y Sebastián Caballero, quienes me expresaron que querían que continuara al menos este año relatando el fútbol chileno en TNT”.

“A ellos les encantaba la idea de que yo arrancara la temporada con Colo Colo-Magallanes. No lo esperaba, pero he recibido mucho cariño de los nuevos jefes del canal”, concluyó una de las voces más importantes del fútbol chileno.