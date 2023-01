Uno que seguramente serrá protagonista en el duelo que sostendrán Magallanes y Colo Colo por la Supercopa de este domingo 15 de enero será César Cortés. El Chester, principal figura de los carabeleros en el ascenso y el título de Copa Chile el año pasado, tendrá un desafío especial ante el Cacique.

Y es que el delantero transformado en volante ha tenido dos chances de levantar el pesado trofeo de la Supercopa, sin lograrlo. Hace 10 años fue la primera vez, cuando pertenecía a Universidad de Chile y enfrentó a Unión Española, cayendo por 2-0 en Antofagasta.

Y luego, en 2019, cuando ya vestía la camiseta de Palestino, cayó por 5-0 ante Universidad Católica en Sausalito. César Cortés nuevamente fue titular, pero no pudo hacer gran cosa ante la UC de uno que estará presente este domingo: Gustavo Quinteros.

Por lo mismo, en la previa del duelo ante Colo Colo, Cortés adelantó que no se trata de un partido más para el. "Uno siempre tiene la intención de ganar, sobre todo las finales. Lamentablemente no he tenido la fortuna de lograrlo en las dos ocasiones anteriores, pero este es un desafío nuevo. Tengo muchas ganas de que lo podamos conseguir con Magallanes", manifestó.

Sin embargo, no se toma el partido solo de manera personal. Cortés señaló que "nos sentimos privilegiados. Es un derecho que nos ganamos el año pasado al tener una extraordinaria temporada ganando la Copa Chile y sería bueno materializarlo con un título más".

"Magallanes hace mucho tiempo que viene buscando esto, pero no había tenido la oportunidad de estar en estas instancias. Hay que aprovecharlo. Es un título importante y queremos ir a ganar frente a un gran rival como es Colo Colo", agregó.

Además, el técnico Nicolás Núñez también adelantó el compromiso, manifestando que "Siento que hemos avanzado porque hay muchos jugadores que se quedaron del año pasado y personalmente estoy muy motivado. Trato de disfrutar estos momentos. Son pocas las opciones de jugar finales y de tener temporadas como las que tuvimos".