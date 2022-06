Bruno Barticciotto sale dolido de la Católica: "Volví porque me dijeron que iba a ser tenido en cuenta y casi no tuve oportunidades"

Bruno Barticciotto volvió a Palestino, club donde jugó el 2021, luego de que en Universidad Católica no tuviera este año la opción de sumar mucha participación: solamente acumuló 119 minutos en cinco partidos disputados del Campeonato Nacional, más 23 minutos en dos encuentros de Copa Libertadores.

El Barti chico conversó con Radio Cooperativa, donde estaba su papá Marcelo Pablo entre los comentaristas, y confesó cuál es su sensación sobre la nueva salida de San Carlos de Apoquindo.

"Yo volví a Católica porque me dijeron que iba a tener posibilidades, ser tenido en cuenta, lo conversamos con el DT y la dirigencia. Si no, hubiese salido a principio de año. Pero fue todo lo contrario, casi que no tuve oportunidades", lamentó su primer semestre.

De hecho contó que en este mercado de pases "de los 16 equipos, hubo 10 equipos que me llamaron. La opción de salir era involucrado algo de pago, eso pedía Católica, dinero, y Palestino fue el que más empujó. Además yo quería ir".

Contó que "el préstamo es con un cargo y a final de año Palestino puede ejecutar la opción de compra. Ahí se olvida el contrato con Católica, pero si no pasa eso, estaría con la UC hasta fines del 2024".

Contó que conversó con el nuevo DT, Gustavo Costas, quien "me habló lo típico, no me especificó mucho, pero debo ganarme el puesto como en cualquier lado. No me asegura nada que hayan pagado por mí".

Barti manifestó además que se mueve por todo el frente del ataque. "Yo jugué prácticamente desde los 15 años siempre de 9 en inferiores de Católica. Cuando fui a Palestino por primera vez me llevaron como 9, por lo que hacía en inferiores, pero llego y empiezo a jugar de puntero, que me acomodaba bastante. Después a mitad de semestre jugamos con dos delanteros y me centralicé", sostuvo.

Indica sobre esto que "me acomodan ambas posiciones, quizás me gusta jugar de 9 con otro al lado, ser dos arriba. Pero me gusta igual ir por afuera, solo que cambia mi forma de jugar. Mis mayores virtudes son la potencia, habilidad, el uno contra uno. De tres cuartos para arriba puedo jugar en todas las posiciones de ataque".

Finalmente se refirió a la opción de jugar alguna vez en Colo Colo, donde su padre es ídolo. "No sé si me proyecto a eso, es lo que dicen todos, pero no me veo mucho en el futuro. Tengo expectativas de jugar internacionalmente, pero también cualquier equipo grande como Colo Colo siempre va a ser una opción. No le cierro las puertas a ningún equipo", indicó.

Barti puede volver a actuar en el Tino este domingo, en Copa Chile, cuando los árabes enfrenten a Cobreloa. Si no es considerado, deberá esperar a la primera fecha del torneo nacional, donde jugará ante Unión Española.