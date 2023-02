El gran gol que Bruno Barticciotto le convirtió a la Universidad de Chile, en los descuentos del partido jugado en La Cisterna, maravilló a todos los amantes del fútbol. Se subió a la moto y esquivó defensores de la U como palitroques, antes de anotar el gol de la tranquilidad para los árabes.

"Fue bastante lindo el gol, la verdad me salió al final, pero fue bueno el gol. Gasté lo último que me quedaba", comentó el delantero en conversación con Radio Cooperativa. Además, aseguró que el triunfo se dio porque "la U cambió. El primer tiempo fue más parejo, mucho ida y vuelta, hartos errores en los pases de ambos equipos. Salimos igual en el segundo tiempo, pero la U nos regaló la pelota prácticamente, nos dejó un espacio grande en el medio".

Su gol, sumado a su buen momento en Palestino hace varios meses, lo ilusiona con ser parte del proceso de Eduardo Berizzo y luchar por un cupo para el Mundial de Norteamérica 2026. Esto porque con Pablo Sánchez en la banca, está jugando menos centralizado, más como puntero, un puesto que escasea en la Roja.

"Es muy distinta la función, antes me movía por toda la cancha. El primer partido me costó más, por cómo se paraba Coquimbo, pero ayer me quedé más abierto. Si bien no toqué tanto la pelota, me sentí más cómodo en el tema posicional", confesó mostrando mucha madurez a sus cortos 21 años.

Por eso que sostiene que "uno tiene la ilusión de estar en alguna nómina", aunque piensa que eso no puede estar supeditado a las anotaciones simplemente. "Hacer un gol te marca mucho, pero no soy un jugador que solamente haga goles. Es lo que más llama la atención, pero ese no puede ser el parámetro si los hiciera siempre. Un jugador debe tener más cosas para estar en la selección", indicó Barti chico.

Además advierte que sigue buscando mejorar y por eso estudia mucho la actividad. "Me gusta mucho el fútbol, veo mucho fútbol argentino, es lo que más veo. Ahora que juego de puntero los veo más, ver los movimientos. Pero es lo típico eso sí, no es que vea todo el día fútbol. Pero si no estoy haciendo nada, veo los partidos, también del fútbol chileno", complementó.

En tanto su padre, Marcelo Barticciotto, que participa en el panel de la mencionada radio, comentó que ve en su hijo más cualidades de las que él tenía como jugador.

"Me identifica mucho su fútbol. Creo que él es más completo que yo, por haberse formado más que yo, haber hecho inferiores. Maneja mejor los controles, las definiciones. A mí me faltaron ciertas cosas, no estaba tan formado al llegar a Primera. Ama el fútbol, tiene pasión, hace lo que soñó y espero que siga su carrera en ascenso", confesó el ídolo de Colo Colo.