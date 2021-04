Presidente de la Comisión de Árbitros explica decisión de Ángelo Hermosilla y la justifica en "desatenciones"

Ángelo Hermosilla está en el medio de la polémica luego de anular un gol a Universidad de Chile en su encuentro ante Deportes La Serena. Los azules se quedaban con el triunfo en el final con un tiro libre de Mario Sandoval, pero el árbitro anuló todo luego de los reclamos de los granates por, supuestamente, no dar la orden.

Las cámaras de televisión demostraron que el juez sí tocó su silbato, lo que abrió un conflicto gigante entre el elenco estudiantil y los responsables. Es por ello que este lunes el presidente de la Comisión de Árbitros, Jorge Osorio, sacó la voz para explicar lo ocurrido.

A través de un video publicado en las redes sociales de la ANFP, el responsables de los jueces chilenos señaló que Hermosilla "otorga la señal para que se ejecute el tiro libre directo, pero luego de ello un jugador se incorpora a la barrera defensiva. Es ahí donde debió suspender la autorización para verificar que el jugador mantuviera la distancia mínima de un metro de la barrera, según lo establecen las reglas de juego".

Ángelo Hermosilla armó un papelón en el duelo entre la U y Deportes La Serena. Foto: Agencia Uno

Para Osorio, el juez sí interrumpió el lanzamiento. "Él hizo la gestión, intentó corregir la posición de los jugadores, causando una desatención entre los jugadores involucrados. El árbitro también desatiende el tiro libre, que se ejecuta, termina en gol y en un principio el árbitro lo otorga. Luego de comunicarse con los asistentes y la reacción del equipo defensor, duda de otorgar el gol por un procedimiento mal realizado por producir una desatención".

El presidente de la comisión enfatizó que Hermosilla equivocó en la forma, pero no en el fondo. "Técnicamente hablando, quiero dejar de manifiesto, si bien el procedimiento no fue el correcto, sí hay que decir que reglamentariamente los jugadores no se encontraban a una distancia de un metro para la ejecución del tiro libre".

Como si fuera poco, insistió en que los azules ni siquiera debían repetir el lanzamiento. "El árbitro debió anular el gol y reanudar con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor. Esto es lo que establecen las reglas de juego en este caso específico".

�� El presidente de la Comisión de Árbitros, Jorge Osorio, explica la decisión del juez en una jugada clave del partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile. �� pic.twitter.com/W0KZcZa5U6 — ANFP en �� (@ANFPChile) April 12, 2021

Finalmente aclaró que el VAR no puede actuar para aclarar estos errores. "No tiene ningún tipo de participación en este tipo de acciones, ya que no puede intervénir en reanudaciones de juego. Ello es responsabilidad del árbitro en cancha".

Con esto, la ANFP respalda la decisión de Hermosilla y deja a la U sin opciones de pelear los puntos por secretaría. Eso sí, los azules ya avisaron que agotarán todas las instancias con tal de lograrlo.