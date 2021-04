"Es grave y debe tener consecuencias": U de Chile le cae con todo a Ángelo Hermosilla y anuncia acciones

Ángelo Hermosilla generó un papelón de proporciones en el duelo entre Universidad de Chile y Deportes La Serena. El árbitro del encuentro anuló el agónico gol de Mario Sandoval por supuestamente no haber dado la orden, pero las imágenes televisivas demostraron todo lo contrario.

El juez sí había tocado el silbato, por lo que el tanto del triunfo azul era válido. La situación tiene la grande en el fútbol chileno y más en el elenco estudiantil, que este lunes emitió un comunicado para ponerse en pie de guerra contra su decisión.

En la carta, el club ratifica su "total indignación por el arbitraje del señor Ángelo Hermosilla" ya que, para la institución, "la acción del juez en el minuto 87 del compromiso afectó de manera esencial el resultado final, pues anuló un gol legítimo que incluso había validado en primera instancia. Nos resulta absolutamente inentendible, además, que no haya recurrido al sistema de revisión de juego, VAR, en una instancia tan delicada como esta".

Ángelo Hermosilla tocó el silbato, después dijo que no, aún validando el gol. Un papelón por donde se mire. Foto: Agencia Uno

Los azules insistieron en que "entendemos y somos conscientes que pueden existir errores, como en todo ámbito, pero consideramos que una desprolijidad como la evidenciada ayer, que terminó afectando el resultado final de un partido, es grave y debe tener consecuencias y por ello agotaremos todas las instancias posibles de reclamación".

Como si fuera poco, desde la U lamentaron la defensa que hizo la Comisión de Árbitros, asegurando que su comunicdo "no reconoce la irregularidad e intenta reducirla a un simple “error de procedimiento”, no considerando, además, el elemento primordial -reconocido por el propio árbitro en cancha- en relación a que la anulación se debió a que pensó que no había hecho sonar el silbato, situación que podría haber sido rápidamente verificada por el VAR".

Finalmente advirtieron que buscarán que la ANFP castigue a Hermosilla de alguna manera. "Solicitamos a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional una investigación profunda y objetiva, respecto a este partido y a la posterior actuación de la Comisión de Árbitros, pues sentimos que nos vimos abiertamente perjudicados por esta lamentable e inexplicable situación".

Por ahora, desde la ANFP no han confirmado ningún tipo de acción para revertir lo que a todas luces fue un error arbitral.