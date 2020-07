¿Aló, fútbol chileno? Mancilla se proyecta como DT: “Estoy a full con mi cuerpo técnico, esperando una chance para hacer historia”

Héctor Mancilla no ocultó sus deseos de asumir la dirección técnica de un club, ojalá en México, pues confesó que ya tiene armado su staff y que solo falta que algún equipo le dé alguna oportunidad de “hacer historia”.

En conversación con el diario Récord de México, el purranquino mencionó que “estoy a full con mi cuerpo técnico, esperando una chance para hacer historia. En especial me gustaría dirigir en Toluca y Tigres”.

“La idea es poder llegar a México, aunque soy consciente de empezar de menos a más, sea en una liga de desarrollo allá o la Primera B o Segunda División de Chile. Incluso la misma Liga de Balompié Mexicano, que será una alternativa para muchos jugadores y entrenadores”, complementó.

Mancilla quiere seguir ligado al fútbol e iniciar su carrera como entrenador. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque realizó un pequeño análisis del fútbol mexicano, en el que destacó a Pablo Guede, ex DT de Colo Colo. “Por lo que ha hecho con Tigres, que siempre está ahí, creo que 'Tuca' Ferretti. También Miguel Herrera y el América. Fue sorprendente lo que hizo Guede en el ex Morelia, ahora Mazatlán FC. Para mí es un técnico que puede hacer muchas cosas buenas en México”, sentenció.

Recordemos que Mancilla realizó una destacada carrera futbolística en México, porque defendió los colores de Toluca, Tigres, Coatzacoalcos, Veracruz, Atlas, Morelia y Dorados de Sinaloa.