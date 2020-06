Héctor Mancilla aclara la frase más potente en su carrera: "Yo de Shevchenko tenía el olfato goleador y de Ronaldo la potencia en espacio corto"

Muchos jugadores suelen ponerse un "cassette" a la hora de declarar y dicen frases hechas. "Los clásicos son partidos aparte", "el partido es de seis puntos", "no hay rivales fáciles", "es una final", son alguna de ellas, pero hay otros que vanb más allá y dicen lo que realmente sienten.

En el segundo caso está el ex goleador chileno Héctor Mancilla, ahora retirado, quien está empezando su carrera como entrenador, a la espera de una oferta para mostrarse en su nueva faceta.

Corría el año 2005 y el purranquino estaba en Huachipato, y sonaba como refuerzo de Málaga. Fue por eso que la prensa española lo llamó y le preguntó por sus características, y el por entonces delantero dijo que era una mezcla entre Ronaldo y Andriy Shevchenko.

Mancilla conversó con RedGol y afirmó que lo que decía dicha entrevista era cierto, pero aprovechó de aclarar en La Redgoleta lo que quería decir.

"(Risas) lo dije cuando estaba en Huachipato, el otro día me mandaron esa entrevista… a veces uno declara cada cosa. Lo dije en el sentido que me veía como ellos a futuro, como reflejándome en ellos, porque uno se fija en esa clase de delanteros, y yo decía ‘yo igual puedo hacer eso’, pero sí, es verdad, lo dije una vez", explicó en primera instancia.

¿Qué tiene del ucraniano y del brasileño? El propio Héctor Mancilla no se quedó atrás y reconoció sus virtudes, al compararse con estos dos cracks mundiales.

"Yo de Shevchenko tenía el olfato goleador, porque son muy diferentes él con Ronaldo, porque Ronaldo es un monstruo, podía agarrar la pelota en la mitad de la cancha y pasarse a un sinfín de jugadores. Pero de Shevchenko tenía el olfato de gol, estar ahí en el lugar adecuado. Y de Ronaldo tenía esa potencia en espacio corto, porque yo tenía esa virtud de aguantar el balón, girar rápido y sacar ventaja en un gesto rapidito y corto, porque yo físicamente no era bueno, tenía mi fondo, pero en espacios largos no era bueno… eso tenía de Ronaldo, pero él tiene muchas cosas más. El tema se desvió en esos años, yo dije que tenía una mezcla, pero luego la catalogan como gran título, ahora me la mandaron de nuevo y me sacaron un par de risas", remató.