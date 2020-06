Héctor Mancilla sin pelos en la lengua: "A mí no me dejó nada Marcelo Bielsa"

El ex delantero chileno Héctor Mancilla empieza a hacer un nuevo camino en el mundo del fútbol, porque ahora es entrenador y espera el llamado de algún club para tener su primera experiencia en una banca.

El purranquino, en conversación con La Redgoleta de Redgol, habló de su breve paso por la selección chilena, donde jugó 10 partidos y no pudo marcar ningún tanto.

Mancilla no fue muy tenido en cuenta por Marcelo Bielsa en sus días como DT nacional, y el mismo ex goleador de Huachipato y Colo Colo afirma que tampoco tiene un gran recuerdo del rosarino, quien lo utilizó muy poco en la Roja.

"A mí no me dejó nada Marcelo Bielsa, lógicamente que el tema de su forma de trabajo me sorprendió en su momento, lo analista que es y todo, pero a mí en lo particular no me dejó nada", sostuvo von firmeza el ahora director técnico.

"A mí me dejaron mejores cosas mis técnicos de los clubes, que fueron los que nombré (Tuca Ferreti, Claudio Borghi, Arturo Salah, entre otros), ellos sí me marcaron y me dejaron mucho", agregó.

¿Qué le pasó en la Selección?

Héctor Mancilla, sin embargo, recordó con cariño sus días de seleccionado, porque considera un gran logro haber vestido la tricota nacional, haber dicho presente en una Copa América y jugar partidos de eliminatorias.

Mancilla fue titular en el amistoso de la Roja ante Dinamarca - Getty

"Es una experiencia muy linda vestir la camiseta de tu país, defender a tu país, tuve pocas posibilidades de jugar y en las tuve no pude marcar un gol, que eso es lo que recuerdo. Ese gustito de haber marcado un gol fue lo que quedó en deuda, por así llamarlo. Pero cuando me tocó, intenté hacerlo lo mejor posible", comentó.

"Recuerdo que en mi mejor momento no era llamado. Cuando me tocó intenté aportar lo mío, pero me quedo con lo positivo, que fue estar en un camarín con tantas figuras y haber compartido con muchos de la Generación Dorada", cerró Mancilla sobre la Selección.