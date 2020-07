Wilchez cuenta anécdota de un arquero de Colo Colo que atacó el baño por dolor de guata en un viaje a Bolivia

Lucas Wilchez dejó un grato recuerdo en el hincha colocolino, quienes aún no lo recuerdan con cariño por sus buenas actuaciones en una época difiícil en Colo Colo.

El argentino, en conversación con el programa Después Te Explico de Redgol, narró una tremenda anécdota de un eterno viaje a Bolivia, pero sin dar nombres.

"Ese viaje interminable por Copa Sudamericana, me acuerdo que un compañero ¿decimos el puesto? un compañero en el puesto de arquero, se ve que andaba con dolor de guata, no llegó al aterrizaje y estalló el baño, como que lo llenó", expresó entre risas.

Peter Veneno no quiso decir el nombre, pero siguió con la historia. "Me acuerdo que nos mirábamos como que había olor '¿Qué pasa? ¿Qué pasa?' lo veías al arquero, todo tapado, todo colorado, pobre. La pasó mal ese viaje", explicó.

Para finalizar, Felipe Espina, periodista de Después Te Explico se metió a la conversación para complementar la historia. "Lo gracioso es que el avión aterrizó en La Paz y no nos cambiábamos de vuelo, teníamos que esperar ahí. Bajaba la gente que iba a La Paz y nosotros seguíamos a Santa Cruz. A mi me dan ganas de ir al baño a hacer pipí, abro la puerta del baño, lo veo al personaje lavando el pantalón a poto pelado y Arturo Sanhueza se da vuelta y me dice 'ya pelado, tienes el titular para mañana: Colo Colo llega todo cagado a Bolivia'", remató muerto de la risa.