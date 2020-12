Hernán Clavito Godoy: "Humberto Suazo le hace falta a Colo Colo, es un ejemplo para los niños"

El rendimiento de Humberto Suazo no deja de recibir elogios y no hay nadie que no reconozca su aporte al actual momento que vive Deportes La Serena, la que viene de ganar sus últimos seis partidos.

Uno que salió a aplaudir al Chupete, fue Hernán Clavito Godoy, el que se atrevió a aseverar que a Colo Colo le hace falta un jugador como el goleador papayero.

“Es un ejemplo para los niños que se inician en este deporte. Suazo le hace falta a Colo-Colo, salió muy injustamente del club", afirmó el popular entrenador en CDF.

Según Clavito, el delantero no sólo anda bien frente al arco rival, también sabe asistir cuando puede.

"Suazo demostró esa hambre de gol, en el último partido le dio la asistencia a su compañero. Eso no se compra, se nace con esas virtudes. Hay jugadores que con dos o tres jugadas demuestran que son un ejemplo para las generaciones que se inician”, indicó.

Además Hernán Godoy le mandó un recado a la dirigencia nacional que busca un reemplazante para Reinaldo Rueda. “Felicito a Coquimbo y La Serena porque tienen técnicos chilenos (…) Para la Selección Chilena debe llegar un chileno también”, cerró.