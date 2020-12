Héctor Pinto y cómo rescató a Chupete Suazo: "Muchísimas veces lo fui a buscar cuando ya estaba retirado"

Hace sólo días Humberto Suazo alcanzó 100 goles en Primera División vistiendo la camiseta de La Serena con 39 años, una marca tremenda considerando que Chupete tardó en comenzar su carrera propiamente, la cual realizó en gran parte en el extranjero.

Y uno de los responsables de que Chupete Suazo retomara su carrera cuando daba los primeros pasos fue Héctor Pinto, que por allá por 2001 asumía la selección chilena sub 20.

“Muchísimas veces lo tuve que ir a buscar, pero me siento muy orgulloso de lo que hice. Yo al pelado lo quiero mucho, para mí casi fue un hijo. Estuve a punto de llevármelo a vivir conmigo”, dijo Pinto en La Historias de Florete en RedGol.

Agregó que “lo fui a buscar allá cuando ya estaba retirado. Humberto se retiró del fútbol, estaba viviendo en San Antonio y yo me hago cargo de una selección sub 20. Fui a hablar con él y le dije: peladito quiero que vuelvas, quiero que me apoyes y me ayudes. Te voy a llamar a la selección y te voy a hacer entrenar de lunes a viernes”.

“Así empezamos. Lo llevamos a una gira por Europa y así volvió. Y ahora mira todo lo que ha conseguido. Yo me siento orgulloso de haber contribuido a que él siguiera esta carrera como lo que es, todo lo que hizo y logró”, complementa.

Consultado por la forma de abordar a Chupete, el Negro sostuvo que Suazo no era complicado, pero necesitaba constantemente ser regaloneado para sacar todo su extraordinario potencial.

“No era complicado, había que hacerle mucho cariño, estar con él al lado, buscarle el lado emocional. Por eso le fue bien con Borghi en Audax, que es paternalista. Ahí saltó a Colo Colo y se fue para afuera. Al pelado había que regalonearlo para que anduviera bien”, sentenció.