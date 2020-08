Enzo Olivera: “Ganó el mejor equipo de esta Champions League, ganó el mejor equipo del mundo”

Este domingo se terminó la temporada 2019-20 en Europa, porque FC Bayern Múnich venció al París Saint Germain y se consagró como el nuevo campeón de la UEFA Champions League.

Por lo mismo, Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en Europa, realizó un análisis sobre el encuentro, sobre el mercado de pases que tendrá a Arturo Vidal como protagonista y sobre la opción que este formato de torneo se repita la próxima temporada.

“Para mí ganó el mejor equipo de esta Champions, ganó el mejor equipo del mundo”, partió mencionando en su reporte el profesional. “El 1-0 fue justo como resultado, porque el Bayern fue mejor que el PSG. Además, el equipo alemán fue el justo campeón de esta Champions”, agregó.

Análisis EN VIVO de la final de la UEFA Champions League ���� ¡BAYERN CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS!El triunfo 1-0 de los alemanes ante PSG en Lisboa, pone fin a la Champions League. Y así, lo analizamos con Enzo Olivera desde Portugal. #EstamosEnLaChampions con #Nissan. Publicado por RedGol en Domingo, 23 de agosto de 2020

“Mbappé y Neymar no aparecieron en esta final. Siento que el PSG tuvo un buen primer tiempo, pero no tocan la tecla en el complemento. Se quedan sin fondo físico, se quedan sin idea y los cambios que realizó su técnico no estuvieron a la altura”, complementó.

“Al PSG no se le puede reprochar nada, porque nunca habían llegado a una final. Pero creo que le faltó equipo, perdió ante el mejor. Recordemos que les hicieron un solo gol, al Barcelona le marcaron ocho”, mencionó.

El campeón alemán conquistó su sexta Champions. (FOTO: Getty)

Al ser consultado sobre quién fue el mejor jugador del partido, Olivera no dudó: “Para mí fue Thiago Alcántara, porque realizó un gran trabajo al centro del campo, en el tiquitaca del juego”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras sobre Manuel Neur. “Fue fundamental en momentos claves del partido. Al ser la comparación con Ter Stegen, este es un gran arquero, pero Neur está un peldaño o dos más arriba. El arquero está cuando debe estar (…) Para mí, Neur es el mejor portero del mundo”, expresó.

Nueva temporada

Además, el corresponsal de RedGol en Europa tuvo palabras sobre la reestructuración que vivirá el PSG en los próximos días, ya que el brasileño Thiago Silva y el italiano Marco Verratti terminaron su vínculo, Neymar Jr. tiene una cláusula de salida y es seguido por el Barcelona.

“Acá en Europa se está hablando que varios jugadores del PSG cumplieron su ciclo. Silva y Verrati terminaron su vínculo con el club. Neymar puede partir al Barcelona. Se habla que el equipo francés vivirá una reestructuración al centro del campo. Habrá que ver si los directivos van a ir por Arturo Vidal para este nuevo proyecto deportivo, pero, a juicio personal, no creo que sea la mejor opción para el volante chileno”, señaló.

Terminó su informe diciendo que la UEFA está estudiando mantener este formato en la próxima edición de la Champions y Europa League.

“La UEFA no descarta realizar los cuartos, semifinal y final de esta forma, porque la audiencia televisiva fue muy bien. A nivel de hinchada, quizás no es tan bueno, pero a nivel de fútbol lo veo como algo muy bueno. Así que no se descarta que la próxima Champions se dispute de la misma manera”, sentenció.