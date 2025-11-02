Unión Española está en un momento definitorio de su historia, donde se encuentra quemando sus últimos cartuchos para evitar caer en el temido descenso. Este domingo se enfrentan a Everton de Viña del Mar, duelo en el que tienen la obligación de sumar puntos para seguir luchando por la permanencia.

En ese dramático contexto, el DT del equipo hispano, Miguel Ramírez, conversó con los medios y reveló que se acerca un esperado regreso al equipo, Ignacio Núñez, uno de los capitanes del equipo. “Se está poniendo a punto, esperamos mucho de él”.

Agregando que Unión necesita “alternativas para los distintos rivales. Esto es rendimiento, estamos peleando el descenso. Ponemos a los que nos entregan lo mejor día a día, los jugadores lo tienen claro”.

El jugador de 26 años ha estado fuera de las canchas por largo tiempo, siendo su último partido el pasado 15 de junio en la derrota contra O’Higgins.

El complejo momento de Unión Española

El equipo hispano la está pasando mal en el Campeonato Nacional, posicionándose en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones con 20 puntos, en zona de descenso. Donde Everton, su rival de este domingo, lo sobrepasa por solo dos puntos, por lo que deberá sumar puntos para salir de la zona crítica.

En la antesala de este importante encuentro, Ramírez fue consultado sobre los problemas que ha tenido Unión Española para despegar de los últimos lugares.

“Es complicado eso. Uno como entrenador siempre busca la mejora, poder generar una identidad. Normalmente, los cuerpos técnicos tienen una identidad propia que tratan de implementar”

Añadiendo que “A veces lo pueden lograr y a veces te tienes que adaptar. Nosotros hemos tenido que adaptarnos a las características de los jugadores de Unión Española. Hemos mejorado ostensiblemente, pero también hemos tenido demasiadas derrotas en momentos inesperados”.

