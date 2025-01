Una polémica de aquellas se avecina en el fútbol chileno. Esto luego del reciente comunicado que lanzó la ANFP donde culpó al Sifup (Sindicado de futbolistas profesionales) por la situación que vive el balompié nacional.

Desde Quilín indicaron que la movilización del sindicato genera “un conflicto colectivo ilegal”. Por lo mismo recalcaron que sí o sí se jugarán en tiempo y forma la Supercopa, Copa Chile y Campeonato Nacional. El primer torneo ya está programado para el 25 de enero y se jugará en La Serena.

Sin embargo, el Sifup replicó de inmediato los dichos de la ANFP y recalcó que la Supercopa esta totalmente suspendida. “Nos tratan como un sindicato intransigente, cuando estas medidas las venimos pidiendo desde 2017. Me parece que esta bastante equivocado”, lanzó de entrada Gamadiel Garcia, presidente del sindicato.

“Dicen que somos intransigentes. Y sí, lo soy. Yo no voy a permitir torneos de 6 a 8 meses, no voy a permitir que los jugadores de segunda viajen toda la noche y lleguen a comerse un pan pelado y que jueguen un partido. No vamos a nivelar para abajo como lo hacen varios equipos”, complementó el ex futbolista.

¿Qué pasa con la Supercopa? Sifup anuncia suspensión

Pero el tema no quedó ahí, y Gamadiel recalcó que la Supercopa del 25 de enero no se jugará ya que cuentan con el apoyo de los dos equipos que disputan el torneo. Por lo que Colo Colo y Universidad de Chile rechazan su realización.

“Hoy tenemos la certeza de los planteles de Colo Colo y Universidad de Chile que no se jugará la Supercopa si no hay acuerdo con la ANFP. Los planteles también determinaron de forma unánime el paro. Cuando se llegue a acuerdo se cambiará, pero no hay avance”, lamentó García.

Sin embargo, dejó la puerta abierta a solucionar el tema por el bien del fútbol chileno y los hinchas del balompié nacional. “Según la ANFP el problema somos nosotros. Pero saben que no es así. Como dice el dicho, ordenemos un poquito el gallinero. Hoy el sindicato está dispuesto al diálogo”, sentenció García.