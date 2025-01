La suspensión del encuentro que iban a disputar Santiago Wanderers contra Colo Colo, en la denominada Noche Verde, suma una nueva polémica entre el fútbol y los delegados presidenciales.

Fue el periodista Cristián Caamaño quien cargó la artillería para criticar la forma que han tenido para suspender los partidos, donde asegura que han asumido un poder de cancelar todo.

“Los delegados ganaron la batalla contra el fútbol, los felicito, nadie se les opone, nadie tiene voluntad de unificar criterios. Lo siento por los hinchas, será una temporada larga, pero no se hagan expectativas de ir al estadio, si no dejan jugar ni amistoso. No se les vaya a ocurrir suspender partidos del Mundial Sub 20”, explicó.

Por lo mismo, pide que es el momento de poder cambiar esta situación, donde se necesita un listado mínimo para cada partido, para no andar cambiando todas las semanas.

Valparaíso quedó de brazos cruzados luego de la suspensión del duelo de Santiago Wanderers ante Colo Colo. Foto: Jose Veas/Aton Chile

Los delegados deben unificar criterios

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista Cristián Caamaño profundizó sus críticas en contra de los delegados presidenciales y el rol en el fútbol, donde apunta a la forma de hacer su trabajo y suspender encuentros.

“A la delegación presidencial le importan tres pepinos si las entradas estaban vendidas, si estaba vendido a la televisión, le importa cero. La delegación tiene más poder que la ANFP, al fútbol lo mataron. También los violentos, algunos dirigentes, pero que suspendan los amistosos es para bajar la cortina”, detalló.

En ese sentido, llama a que el fútbol se reúna con quien mande a los delegados para tener un sólo criterio a nivel nacional, porque hay disparidad de medidas según cada región.

“No quiero ponerme al lado de Wanderers, porque los delegados presidenciales no tienen un criterio unificado, porque el domingo permitieron un partido con dos baras entre coquimbo y la U, donden no pasó nada. Bueno si no se puede jugar de noche, juguemos de día. Lo que importa es jugar”, precisó.

