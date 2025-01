Informe de Carabineros complica a La Serena para recibir la Supercopa entre Colo Colo y la U

Con todo lo que ha pasado, ya le podríamos cambiar el nombre a Supercacho. La ANFP no para de sufrir problemas con la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile, sumando este martes un nuevo problema.

Luego de los portazos en Temuco y Concepción, la entidad se la jugó toda para llevar el encuentro a La Serena. Allá la alcaldesa le abrió la puerta para realizarla, pero esta tarde un inconveniente con Carabineros puede sacudir por completo todos los planes.

Si bien se espera que este jueves se conozca la decisión final, destaparon el informe policial sobre el evento. Y lamentablemente, las noticias no son nada de buenas para la ANFP.

Carabineros pone más problemas para la Supercopa entre Colo Colo y la U

Colo Colo y la U de Chile todavía no tienen dónde jugar la Supercopa. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, en La Serena están dando varios problemas para realizar el evento.

La Serena asomaba como la sede para la Supercopa entre Colo Colo y la U, pero ahora todo está en suspenso. Foto: Photosport.

Este jueves se conocerá el veredicto final al respecto, pero este martes T13 reveló que las cosas no van bien. Según informó el citado medio, Carabineros entregó el informe de inspección, el que declaró como “No factible” el partido.

Las razones son varias de acuerdo a lo señalado desde la policía. “No hay la suficientes cámaras, las delimitaciones de hinchas no están bien hechas, no hay sistema auxiliar de energía, hay escombros fuera del estadio“, explicó el periodista Cristóbal Rojas en la señal web del noticiero.

Pero hay un punto clave que involucra a Carabineros y es, quizás, la principal razón por la que descartan estar aptos para recibir el duelo. “El personal policial está dirigido a otras actividades en la región por esas fechas“, enfatizó el reportero.

De esta forma, quedará esperar para saber lo que pasará el jueves cuando estén todos los antecedentes sobre la mesa. Ahí se conocerá si se mantendrá la idea de un partido único, si se postergará o si la ANFP se ve obligada a partidos de ida y vuelta.

La Supercopa de Chile sigue en duda y sin tener una sede para llevarse a cabo. Colo Colo y la U ruegan para que se confirme luego un encuentro que, además de ser un desafío en materia de seguridad, también es un tremendo inicio para un fútbol chileno que no lo ha pasado bien.

¿Cuántas Supercopa de Chile tienen Colo Colo y la U?

Colo Colo y Universidad de Chile esperan fecha para disputar una Supercopa que les permita sumar más trofeos a sus vitrinas. Hasta ahora, el Cacique ha levantado dicho título en cuatro ocasiones (2017, 2018, 2022 y 2024), mientras que el Bulla lo ha hecho en una oportunidad (2015).

¿Cuándo comienza la temporada 2025 del fútbol chileno?

El fútbol chileno está en paro y es todo un misterio si arrancará en los plazos que estableció la ANFP. El ente rector del fútbol chileno dará el vamos al 2025 con la Copa Chile, la que está programada para el fin de semana del 25 y 26 de enero.