Guerra desatada entre la ANFP y el Sifup por el paro en el fútbol chileno. Este martes, desde Quilín condenaron la movilización del Sindicato de Futbolistas Profesionales y aseguraron que todos los torneos “se iniciarán en tiempo y forma de conformidad a lo acordado por el Consejo de Presidentes“.

El ente que preside Pablo Milad además solicitará que la Dirección del Trabajo se pronuncie por el dictamen donde se declaró como inconstitucional la norma de convertir la Segunda División en torneo Sub 23 y que intervenga en el conflicto ante “la imposibilidad de diálogo con un Sindicato intransigente“.

La respuesta del Sifup fue igual de firme. “Estas fueron las 11 medidas que propusimos como gremio de futbolistas a la ANFP, firmada por todos los capitanes de los clubes profesionales. El Consejo de Presidentes no solo no aceptó ninguna de esta propuestas, sino que además quiere desconocer un dictamen de la Dirección del Trabajo que catalogó de ilegal e inconstitucional la medida de transformar la Segunda División en una categoría Sub 23″.

“Reiteramos que por esta actitud de la ANFP y su Consejo de Presidentes, nuestra asamblea votó por unanimidad el paro de actividades de todas las competiciones organizadas por la ANFP“, agregaron los futbolistas.

Las medidas que pide el Sifup a la ANFP

Que los campeonatos de Primera División, Primera B y Segunda División tengan una duración de, a lo menos, 11 meses completos dentro de un año.

Que un jugador impedido de prestar servicios por lesión en partido o entrenamiento continúe recibiendo sus remuneraciones íntegramente.

Que los cupos de extranjero sean: 5 en Primera División, 5 en Primera B y 3 en Segunda División.

Que las divisiones del fútbol profesional tengan ascensos y descensos equilibrados: dos suben y dos bajan.

Que la Segunda División aumente a 16 clubes.

Que se modifique la regla del Sub 21: que jueguen por mérito, condiciones y talento.

Que exista libertad de participación en distintos clubes: que jugadores inscritos en un club en la primera rueda y no participaran en la segunda, puedan ser habilitados.

Que los clubes garanticen a la ANFP el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: cumplir por un valor equivalente a tres meses del monto bruto de la planilla del plantel.

Que se sancionen a dirigentes de clubes por al menos cinco años en caso de que pierdan categoría o sean desafiliados por incumplimientos laborales y previsionales.

Que se entreguen los parámetros de condición física a los futbolistas: clubes deben otorgar datos, análisis y medidas de jugadores.

Que la ANFP fiscalice que el 10% por transferencia de jugadores llegue al futbolista y que sea habilitado para jugar cuando se acredite el pago.

