Campeonato Nacional

Palestino vs. Deportes Limache: Horario y dónde ver EN VIVO por la fecha 26 de la Liga de Primera

Árabes y Cerveceros cierran la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Palestino enfrenta a Deportes Limache por la Fecha 26, del Campeonato Nacional.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTPalestino enfrenta a Deportes Limache por la Fecha 26, del Campeonato Nacional.

Palestino y Deportes Limache cerrarán la fecha 26 del Campeonato Nacional, con un encuentro decisivo que puede influir en varias posiciones de la tabla. Los “Árabes” llegan en el séptimo puesto, pero con la posibilidad de escalar hasta el cuarto lugar si consiguen los tres puntos

Por su parte, los “Cerveceros” están a solo un punto de la zona de descenso, por lo que un triunfo sería fundamental en la recta final del campeonato.

¿A qué hora juega Palestino vs. Limache y dónde ver EN VIVO?

Palestino vs. Deportes Limache juegan este lunes 3 de noviembre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

El partido entre Árabes y Cerveceros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
