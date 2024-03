Nelson Sepúlveda fue a trabar el balón con uno de los mejores amigos que tiene en el fútbol y eso le costó una fractura. El volante de Cobresal había ingresado en el entretiempo del partido que el cuadro albinaranja perdió por 1-0 ante Deportes Iquique.

El “20” de los Mineros ingresó por el juvenil Milán Roki. Y muy cerca del final del cotejo, una trancada muy fuerte con Joaquín Moya le significó un dolor inmenso. Pronto tendrá que ser operado para corregir una lesión que, por lo menos, lo tendrá marginado durante cinco meses.

Aquel momento tuvo de todo. La ambulancia debió que ser empujada por cinco personas en la pista atlética. El portero cobresalino, Leandro Requena, abrazó al Sepu para evitar que viera su pierna. Pero al exmediocampista de Deportes Melipilla no le hacía falta mirar para saber que había algo complejo.

“En el instante me di cuenta que era algo grave. Fui a la pelota dividida. Llegamos juntos. Y cuando voy cayendo la pierna me iba bailando. No la podía controlar. Intenté pararme y la pierna no me respondió. Sentí un dolor muy fuerte a la altura de la canilla. Estaba roto”, describió Sepúlveda en una entrevista a Las Últimas Noticias.

Luego de revisar las imágenes en el VAR, el árbitro Matías Assadi le sacó la tarjeta roja directa a Moya. “Cuando estuve en el suelo sentí tanto dolor que perdí la noción de dónde estaba. Era tanto que cuando llegó el paramédico a verme escuché que la ambulancia no partía. Ahí le pedí por favor que me diera algo”, revivió el Sepu.

Nelson Sepúlveda vuelve a exculpar a Joaquín Moya por su fractura de tibia

Nelson Sepúlveda ya había dejado un mensaje para proteger a Joaquín Moya, quien le ocasionó una fractura de tibia. Recordó con mucho detalle todo lo vivido después del golpe en el estadio Tierra de Campeones. “Me pusieron una pastilla debajo de la lengua para que tuviera efecto más rápido”, afirmó el jugador de 32 años.

“Me llevaron a la clínica Tarapacá. Fui con el kinesiólogo. Me estabilizaron con calmantes e hicieron una radiografía que confirmó la fractura. Tuve que esperar a la persona que podía enyesarme y viajar urgente a Santiago. Estuve hasta las cuatro de la madrugada en la clínica. Hubo poco descanso, a las 8 de la mañana tenía el vuelo a Santiago”, describió el Sepu, muy querido en el plantel albinaranja.

E insistió en proteger a Moya por los insultos y recriminaciones que recibió a través de las redes sociales. “Vino a verme a la clínica. Conversamos y me pedía disculpas. Le dije que era algo de fútbol, fortuito. Sé la calidad de la persona que es y también que lo estaban insultando”, manifestó el “20”, miembro del equipo de Dalcio Giovagnoli que ganó el único título en la historia de Cobresal.

“Las redes sociales se prestan para muchas tonteras e insultos gratis. No se ponen en el lugar del otro, aprovechan cualquier error para agredir. Él es uno de los mejores amigos que tengo en el fútbol, compartimos mucho en Melipilla”, expresó Nelson Sepúlveda, quien aprovecha de recargarse con cariño familiar, principalmente el de su madre Marcia. ¡Ánimo en la recuperación, Sepu!

