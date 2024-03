Fuera de toda lógica. Las redes sociales se convirtieron en un territorio vomitivo donde proliferaron los insultos a Joaquín Moya, jugador de Deportes Iquique, tras la jugada que derivó en la fractura en la pierna derecha de Nelson Sepúlveda, figura de Cobresal.

Tras la evaluación médica, que da cuenta de la rotura de tibia del volante minero, el jugador se dirigió junto al cuerpo médico del club hasta Santiago, para su operación y el inicio de su rehabilitación. Fue a su llegada a la capital donde hizo un llamado público.

En conversación con TNT Sports, Sepúlveda salió en defensa de Moya y aseguró que “somos muy buenos amigos, compartimos casi tres años en Melipilla, donde vivimos muchos momentos juntos”, para luego dejar en claro que “la jugada fue totalmente casual”.

“A las personas que le estén escribiendo a él y su familia, que entiendan que no fue culpa de él. Que no lo estén recriminando por algo que fue totalmente fortuito. Fue casual, lamentablemente me tocó a mí, y esperemos que no vuelva a pasar”, prosiguió el volante de Cobresal por las amenazas a su par de Iquique.

Para finalizar, Sepúlveda añadió que “yo sé lo buena persona que es Joaquín, sé que nunca tuvo la intención de lesionarme“, para luego exigir que “no le sigan escribiendo, porque le han llegado muchos mensajes mala leche, y eso no tiene nada que ver”.

¿Qué es lo próximo que se le viene a Cobresal?

Este lunes 18 de marzo, en la ciudad paraguaya de Luque, se realizará el sorteo de la fase de grupos en Copa Libertadores, donde al estar en el bombo 4, se espera que le toquen rivales muy complejos en el certamen continental.

A nivel local, luego del receso por fecha FIFA, en día y horario por confirmar, Cobresal buscará salir de la parte baja de la tabla de posiciones este lunes 25 de marzo, cuando juegue su duelo pendiente por la primera fecha ante Universidad de Chile, en el Estadio Nacional, desde las 19:00 horas.

