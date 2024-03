Joaquín Moya fue expulsado en Deportes Iquique por fracturar a Nelson Sepúlveda. Fue muy cerca del final del partido en una jugada que tuvo mucho de infortunio. Y una buena parte de trabar con mucha fuerza, pero sin malaleche. De todas formas, las consecuencias para el “20” de Cobresal fueron muy graves.

Apenas ingresó el cuerpo médico del cuadro albinaranja se supo que el problema era muy serio. De hecho, Leandro Requena intentó proteger a su compañero. El arquero argentino procuró bloquear la vista de Sepúlveda para que no se percatara de su hueso roto. El dolor era suficiente como para exponerlo a ese shock.

Tras el impasse con la ambulancia, el habilidoso volante de los Mineros fue trasladado a un centro asistencial. Ahí se confirmó lo que muchos temían: una fractura de tibia que significará un paso por el quirófano. Dentro de los próximos días, el Sepu será operado en Santiago.

Las horas posteriores no fueron muy fáciles para Moya. Más bien todo lo contrario. Llegó hasta el recinto donde atendieron al centrocampista del cuadro minero. Y también leyó muchos mensajes con recriminaciones e insultos a raíz de la desafortunada acción. “Escribo esto a raíz de los constantes ataques que he recibido”, introdujo el volante de 30 años que vive su tercera campaña en el elenco iquiqueño. “Estoy muy afectado”, agregó el “7”.

Joaquín Moya de Iquique pide clemencia tras fracturar a Nelson Sepúlveda

Joaquín Moya ingresó en Deportes Iquique cuando faltaban 18′ para el final del tiempo regular y tuvo la mala suerte de fracturar a Nelson Sepúlveda. Un excompañero suyo, pues compartieron durante tres años en Deportes Melipilla. Pero no sólo eso.

“En una jugada de fútbol y sin ninguna mala intención de mi parte lesioné a un amigo y compañero de profesión. La gente que me conoce sabe que jamás he sido un jugador malintencionado. Creo que es primera vez que me pasa esto”, agregó Moya. En su currículum también figura una estadía de cinco años y medio en A.C. Barnechea.

Aprovechó de dejar sus buenos deseos para el lesionado rival. Y también para su círculo cercano. “Le pido disculpas al Sepu y su familia. Espero de corazón que se pueda recuperar lo antes posible”, escribió el Joaco. Tras eso, cerró el mensaje con una petición de clemencia.

“A las personas que están mandándome mensajes por Instagram les pido respeto y consideración. Nunca fue mi intención realizar algún daño a un compañero de profesión”, cerró Joaquín Moya, quien será baja en la visita a O’Higgins de Rancagua por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024 a raíz de la tarjeta roja. Habrá que ver si el Tribunal de Disciplina le impone un castigo mayor.

Así va Deportes Iquique en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Luego de la victoria ante Cobresal por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2024, Deportes Iquique es el líder de la tabla de posiciones, aunque tiene dos partidos más que Universidad de Chile.

