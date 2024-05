Miguel Ramírez había dejado un gran elogio para la U en la semana de preparación que tuvo Deportes Iquique. Finalmente, los Dragones Celestes fueron un escollo muy duro para los azules, que lograron remontar una desventaja de dos goles para rescatar un punto de local, aunque en Concepción.

En el estadio Ester Roa Rebolledo la hinchada de Universidad de Chile se hizo sentir mucho. Eso, por supuesto, no pasó inadvertido para el Cheíto. “Cuando el mejor equipo del momento en el Campeonato está enfrentando a los rivales con 25 mil personas en las tribunas, gritando todos a favor, por supuesto que es un empuje importante para el jugador”, apuntó el DT.

“Tuvieron sus opciones, igual que nosotros. En el primer tiempo los desdibujamos, no los dejamos jugar. Hicimos lo que esperábamos, proponiendo, yendo hacia arriba y compitiendo. Sin esperar atrás ni jugar de contra. Con nuestro juego, la identidad de este Deportes Iquique y eso me tiene contento”, afirmó Ramírez, quien esta temporada se hizo cargo del plantel.

Miguel Ramírez reparte indicaciones en Concepción. (Eduardo Fortes/Photosport).

Llegó a la Tierra de Campeones para suplir a Miguel Ponce, quien fichó en Unión Española tras lograr el ascenso. “Podríamos haber ganado, sostenido ese 2-0 o convertir el 3-1 con César (González), que hizo una muy buena jugada. Lo que no pasó, ya fue. Ahora viene a partir de mañana (lunes 6 de mayo) el análisis de por qué no ganamos. Pero en caliente me voy orgulloso de este grupo de jugadores que hizo un muy buen partido”, marcó el exdefensor central de Colo Colo y Universidad Católica.

“Junto con Palestino, la U es el mejor equipo en cuanto a los que proponen el fútbol. Uno compite internacionalmente de buena manera y Universidad de Chile es el puntero”, explicó el Cheíto, quien sufrió una baja de última hora en el cotejo: el delantero argentino Lázaro Romero se lesionó en el calentamiento y no pudo estar ni en el banco de suplentes.

Miguel Ramírez ha tenido un buen inicio de ciclo en Deportes Iquique. (Eduardo Fortes/Photosport).

Esa ausencia se sumó a la del suspendido Steffan Pino y el lesionado Edson Puch, dos jugadores importantísimos en el cuadro iquiqueño. Ante eso, Cheíto agregó que “había que estar a la altura, sobre todo nosotros que tenemos este año como una consolidación en la primera división. Competimos muy bien frente al mejor equipo del Campeonato Nacional”. ¡Más claro, echarle agua!

Así va Deportes Iquique en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Deportes Iquique marcha en el 4° lugar de la tabla en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 11 partidos: está por detrás de Universidad de Chile, Palestino y Coquimbo Unido.

