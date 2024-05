Los ex jugadores de Universidad de Chile no se pusieron de acuerdo en su evaluación del empate conseguido en Concepción ante Iquique.

La familia azul no se pone de acuerdo completamente sobre el partido ante Iquique. Mientras algunos celebran el empuje y la garra demostrada por los jugadores de Universidad de Chile, otros recriminan el juego del plantel.

Es cierto, fue un partido complicado. Los Dragones Celestes le hicieron difícil la tarea al equipo dirigido por Gustavo Álvarez y gracias al empeño de los guerreros azules, se logró igualar una situación que parecía perdida.

Pero tampoco se puede negar que, durante ciertos pasajes, Universidad de Chile se vio superada por un cuadro iquiqueño que hizo de todo para llevarse los tres puntos de Concepción.

Entonces, ¿qué se debe resaltar? ¿Hay que hacer hincapié en el empeño y el sacrificio? ¿O, por el contrario, hay que destacar los errores, con tal de mejorarlos? La familia azul responde a través de figuras como Óscar Wirth, Juan González, Tincho Gálvez y Francisco de las Heras.

Óscar Wirth: “Más corazón que fútbol…”

Para el ex portero de la U en los 80′, el partido ante Iquique mostró que, a veces, no es sólo tener un buen juego. “La U fue más corazón que fútbol y eso le sirvió. Sin grandes diferencias futbolísticas, estaban abajo y supieron igualarlo”, enfatizó.

En cuanto a su jugador favorito, Wirth es clave. “Leandro Fernández contagia al resto. De repente se sale del libreto futbolístico, pero aporta, remata, le mete y demuestra que es un ejemplo para el resto. Hay que destacar su soltura”, comentó.

Francisco de las Heras: “Son dos puntos perdidos”

Volante azul de fines de los sesenta y comienzo de los setenta, Francisco de las Heras es bastante crítico con el juego desplegado por el equipo de Álvarez.

“La U empató el partido y para mí son dos puntos perdidos. Los partidos de local hay que ganarlos y de ahí rasguñar algunos puntos de visita. Pero, la U ya es segundo partido que pierde puntos de local. Ojalá más adelante no le hagan falta”, soltó.

“Yo sigo insistiendo que hay algo que a la U le sigue faltando. El chico Sepúlveda es buen jugador, hábil, pero es un jugador que aparece con chispazos. Marcelo Díaz sigue con un fútbol muy insulso, que no arriesga nada, todas las pelotas las recibe y las devuelve hacia el lado o hacia atrás. Pases largos de Marcelo Díaz prácticamente no existen”, siguió el ex mediocampista, que le dio duro a Leandro Fernández.

“Fernández cada día lo encuentro más loco y desatinado. Porque contra Iquique empezó a tirar de tres cuartos de cancha al arco, teniendo rivales a cincuenta centímetros. Al arco no iba a llegar”, sentenció.

Pese a ello, resaltó el coraje de los jugadores azules. “La U tuvo camiseta, pundonor o, como dijo el propio Gustavo Álvarez, hubo un equipo que tuvo rebeldía y que salió a buscar el resultado incluso hasta peligrando con algún contragolpe”, declaró

Tincho Galvez: “El punto se lo doy a la barra”

Martín Venancio Gálvez Asún, gran jugador azul de principio de los ochenta y el noventa, comentó lo que, a su parecer fue el factor clave para el empate de Universidad de Chile.

“Qué bueno que tenemos la barra que tenemos. Eso es clave en la levantada. El punto se lo doy a la barra. El equipo hizo lo que tenia que hacer, se puso la camiseta, pero el empate es resultado del empuje de la hinchada, totalmente”, argumentó.

A la hora de escoger una figura, Gálvez es claro. “Cuesta encontrar a alguien que haya sido sobresaliente. Me gustó el trabajo de Calderón. No bajó la guardia, tuvo buenos cruces, dentro de todo fue el que más destacó”, enfatizó, tirando, además, flores para el estadio.

“Qué lindo saber que tenemos un estadio hermoso como el de Concepción. Al mejor nivel de los mejores estadios de otros países. Se veía espectacular con la gente de la U. Mención honrosa para el Ester Roa”, concluyó.

Juan González: “Lo más destacable es el amor propio”

Ex defensa de la U, Juan González está convencido que el equipo de Gustavo Álvarez volvió a imprimirle algo al Romántico Viajero que había estado perdido.

“Lo más destacable es el amor propio, una característica extrañada durante muchos años, pero recuperada con este plantel, que sigue mostrando cosas que lo van consolidando”, comentó.

“La U mostró otra esencia que se necesita en algunos partidos, cuando las cosas no están saliendo bien desde el principio. Iquique fue un buen equipo, presionó bastante, no dejó jugar en la primera parte”, agregó.

Por último, seleccionó a su favorito en la cancha. “Creo que Marcelo Díaz hizo un partidazo en líneas generales. Recuperó, fue apoyo, salida clara”, cerró.