Fue un partido difícil, pero el salvador Luciano Pons estuvo justo a tiempo y en el lugar indicado para estirar el invicto de la U. El portentoso atacante argentino anotó el 2-2 definitivo de los azules, que fueron locales ante Deportes Iquique en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

“Creo que ahora es muy rápido para hacer un análisis. Nos vamos con mucha bronca, queríamos los tres puntos para seguir estirando la ventaja. No se pudo”, aseguró el argentino, quien anotó su tercer gol en el Campeonato Nacional 2024 tras los que le había marcado a Coquimbo Unido y a Huachipato.

De todas maneras, Pons valoró el planteamiento que dispuso el equipo adiestrado por Miguel Ramírez. “El rival hizo un buen partido, se puso 2-0. El equipo trató de salir a buscar dar vuelta la situación. El empate nos sigue dejando punteros e invictos”, aseguró el exatacante del Deportivo Independiente de Medellín de Colombia

El festejo de Luciano Pons y de Franco Calderón. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Nos faltó un poco de tranquilidad al momento de tener la pelota. Nos vamos con mucha bronca y muy dolidos. El equipo sacó un punto muy importante”, aseguró el exdelantero de Banfield sobre las carencias que mostró el Bulla ante el cuadro de la región de Tarapacá.

El salvador Luciano Pons valora “el carácter” de la U

Tras quedar como el salvador, Luciano Pons fue muy elogioso con la U, sobre todo por el aspecto sicológico que hay detrás de reponerse de una desventaja de dos goles. Todo comenzó con un tiro penal de Álvaro Ramos, quien se erigió como el goleador histórico de Deportes Iquique.

“El gol de ellos nos sorprendió. Fue muy temprano y cambia todos los planes. El equipo arrancó perdiendo por primera vez en el torneo, revirtió la situación. El equipo sacó carácter, demostró que está muy bien y preparado para cualquier circunstancia“, aseguró Luciano Pons.

Respecto del rol cumplido por el juez Diego Flores, el trasandino eligió tomar el camino de la cautela. “Prefiero no hablar del árbitro. Es algo que no nos incumbe. A veces se pueden equivocar, somos todos seres humanos. Esperamos que las cosas sigan mejorando no más”, manifestó el “18”, quien ingresó en el descanso en lugar de Renato Cordero.

Otra imagen de la celebración de Luciano Pons. (Eduardo Fortes/Photosport).

“El gol del Chorri nos dio ese carácter y la sensación de que podíamos empatarlo rápidamente. Por suerte lo hicimos con un gol mío. Me tocó volver a entrar y poder ayudar al equipo. Estoy muy contento”, sentenció Pons sobre ese tanto que marcó tras anticipar al golero Daniel Sappa, quien tuvo una flojísima salida.

Así va la Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 11 fechas disputadas.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!