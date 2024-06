Julio Barroso dejó un gran recuerdo en su paso por Colo Colo, aunque los últimos años de su carrera los pasó en el mismo equipo que pronto tendrá a Luciano Cabral en sus filas: Everton de Viña del Mar. El retirado defensor central volvió a la luz pública casi un semestre después de haber dejado la actividad.

El Almirante dejó clarísimas sus ganas de dirigir. Terminó un período sabático en el que se dedicó a compartir con su familia. También a capacitarse en la dirección técnica. Por estos días, divide sus jornadas entre ver crecer a sus hijos y armar su plan para buscar su primera oportunidad de DT.

Pero también repasó varios aspectos de la actualidad. Analizó al Cacique, que pasó tres rondas ya en la Copa Libertadores 2024, incluida la fase de grupos. “El paso a octavos de final es increíble”, afirmó Barroso en una entrevista que le concedió al programa De Fútbol Se Habla Así de DSports Chile.

El homenaje de Everton a Julio Barroso. (Andres Pina/Photosport).

“Me parece que tuvo pasajes de juego extraordinarios. También algunos pasajes irregulares, como la derrota con Copiapó. Hay un proceso interno de reestructuración, de definir hacia dónde va a apuntar. Los jugadores de calidad, los diferentes, van creciendo y se retiran”, describió el otrora defensor de Ñublense y O’Higgins.

Julio Barroso ha podido dedicar mucho de su tiempo a la vida familiar tras el retiro. (Andres Pina/Photosport).

Agregó que “hoy lo tiene a Arturo (Vidal) y Esteban (Pavez), pero este proceso da esos matices que a veces sale un partido irregular sin desplegar toda la calidad que tiene el plantel de Colo Colo”. Por supuesto, también le consultaron por el fichaje de moda en el fútbol chileno: el de Cabral, quien dejará Coquimbo Unido para sumarse a los Ruleteros.

Barroso aborda el frustrado fichaje de Colo Colo con Luciano Cabral: “Son decisiones que no comparto”

Julio Barroso estaba al corriente de que Colo Colo buscó con insistencia el fichaje de Luciano Cabral en el mercado de pases invernal. También sabía que el Grupo Pachuca inclinó la balanza para que el “10” de 29 años refuerce a Everton, el mismo equipo donde él estaba cuando colgó los botines.

“Hoy los clubes de Sudamérica tienen mucha urgencia económica y deben vender. Esto quita la ambición deportiva, es la realidad. Prefieren desarmarse que pelear un título”, analizó Barroso, quien agregó sobre ese panorama que había tenido visiones similares en Argentina. Por ejemplo, la de Leandro Romagnoli, quien dirige a San Lorenzo de Almagro.

De todos modos aseguró no entender por dónde pasó la determinación. “No tengo la exactitud de la operación, pero la chance de meterse en torneos internacionales y los premios de la Copa Libertadores. Si esperas un poco, el jugador tiene doble premio y al final te van a vender igual. La urgencia económica de las instituciones destruye la parte deportiva”, apuntó.

Luciano Cabral en acción por Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y aclaró su punto. “No lo digo por el Grupo Pachuca. Yo jugué en Everton, entiendo que buscan lo mejor para sus equipos, pero son decisiones. Yo no las comparto tanto, pero hoy termina mandando el dinero lamentablemente. No podemos generar una lucha si el club no puede sustentarse en la economía actual ceñida a sus ingresos, sean de TNT Sports o de otro lugar. Deben subsanar las deudas y esta es la manera que eligen para hacerlo”, sentenció Julio Barroso.

¿Cuándo se abre el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que termine la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrirá el mercado de invierno en el fútbol chileno. Es decir, el fin de semana del 1 y 2 de junio. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

