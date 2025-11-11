Pueden lograr meterse en Copa Libertadores. O’Higgins de Rancagua pelea punto a punto por quedarse con un puesto en la próxima copa. Para eso, tiene que conservar el tercer lugar, clasificando como Chile 3, o superar a Universidad Católica en el subliderato de la Liga de Primera 2025.

Cuentas felices se sacan en O’Higgins. Un muy buen año puede ser coronado con Copa Libertadores y es seguro que, por lo menos, permitirá una participación internacional. Es por eso que el 2026 empieza a ser un pensamiento constante en el Capo de Provincia.

La segunda rueda del torneo ha sido clave para los rancagüinos. En ese empuje, uno que ha aportado de lo suyo es Maximiliano Romero, delantero argentino con pasado en Europa y que es una estrella de lujo en el Monasterio Celeste.

ver también Así serán “las tres finales” de los equipos que pelearán por el descenso en la Liga de Primera 2025

Lo quieren desde Perú

Maximiliano Romero llegó a O’Higgins como préstamo desde Argentinos Juniors. Su estadía era esperada como corta, considerando que serían sólo seis meses los que vestiría la celeste. Pero, los buenos resultados dejaron con ganas de más en Rancagua.

Sin embargo, ya hay un equipo que puso sus ojos completamente en el ex PSV Eindhoven. Se trata de Alianza Lima, equipo que pretende llevarse al delantero argentino que fue compañero de Paolo Guerrero en Racing, en 2023. Así lo confirmaron varios portales incaicos, entre ellos El Líbero.

Grúa activada para llevarse al delantero trasandino que lleva seis goles en diez partidos con O’Higgins. Otro puesto que probablemente el Capo de Provincia tenga que reforzar en miras de la participación internacional en 2026.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Romero podría partir a Perú | Photosport

¿Cuántos jugadores terminan contrato al final de esta temporada en O’Higgins?

Son once los jugadores que terminan contrato en diciembre del 2025 con O’Higgins. A Maximiliano Romero se agregan Martín Sarrafiore, Juan Leiva, Omar Carabalí, Alan Robledo, Matías Lugo, José Ignacio Díaz, Luis Pavez, Nicolás Garrido, Martín Quezada y Jorge Deschamps.