Como una especie de reivindicación fue lo que vivió el último fin de semana el delantero Cristián Zavala, quien luego de un primer semestre donde Jorge Almirón “lo cortó” de Colo Colo, actualmente es una de las figuras del líder Coquimbo Unido.

Desde su llegada al puerto “pirata” se convirtió en una pieza clave en el ataque del cuadro de Esteban González, donde destaca por las asistencias que realiza más que por sus goles. Un segundo aire necesario en su carrera tras su estancia en el Cacique.

Por ello, Zavala esperó unos días tras el encuentro para aparecer en redes sociales, donde junto con mostrar imágenes de su último partido, publicó un mensaje que muchos hinchas toman como un recado dirigido hacia Colo Colo.

¿Palo a Colo Colo? El mensaje de Zavala tras triunfo de Coquimbo

“Confiando en el trabajo“, fue el posteo que publicó el atacante puentealtino, que entremedio de las fotos de su actuación ante el Cacique dejaba frases motivaciones que reflejan cómo lo pasó en el Estadio Monumental antes de su segundo aire.

“Abandona la comodidad que no te permite crecer“, “Voy a lograrlo y punto“, “Sucederá porque haré que suceda“, “En algún momento valdrá la pena todo el esfuerzo“, son parte de los mensajes que Zavala dejó en su Instagram.

La publicación suma 16 mil “me gusta” y comentarios de sus compañeros como el arquero Diego Sánchez, quien puso “menos mal me hiciste caso. Se te ve feliz”, o un ex Coquimbo como Dylan Glaby, que escribió “te queda pintada ídolo. No me olvido del gol que nos gritaste … pero ya esta todo bien jaja. Disfrute ídolo”.

Los números del atacante en los “piratas” durante 2025

Recordando que Cristián Zavala está en calidad de préstamo sin opción de compra en Coquimbo Unido, proveniente de Colo Colo, hasta el fin de la actual temporada, el delantero suma cuatro asistencias en 552 minutos en cancha durante siete juegos, donde recibió una tarjeta amarilla.